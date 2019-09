Print This Post

Les regidories d’Ecologia Urbana i de Vivenda i Patrimoni han finalitzat els treballs de condicionament del Parc de la Remonta a la Malva-rosa i el solar municipal adjacent. Les obres han consistit en enderrocar el mur que el cercava i s’ha procedit a la seua neteja i el manteniment de la superficie ajardinada. Una actuació que dona resposta a una demanada dels veïns i veïnes d’esta zona ubicada a l’avinguda dels Tarongers del barri del Cabanyal-Canyamelar.



Tal i com ha destacat el regidor d’Ecologia Urbana i vicealcalde Sergi Campillo, “esperem que els veïns i veïnes puguen visualitzar que este govern municipal escolta, és sensible a les queixes de la ciutadania i actua”.



La regidora de Vivenda i Patrimoni, Isabel Lozano, ha destacat que “des de la regidoria hem enderrocat uns antics murs en ruïnes i en perill de col·lapse, que eren utilitzats per determinades persones per a col·locar-se, a mode de narcosala, i generava moltes molèsties als usuaris del parc i als veïns i veïnes de la zona. Amb esta intervenció dignifiquem esta part de la Malva-rosa i donem resposta a un problema de salut pública”.



Este solar municipal ocupa una superfície de 150 metres quadrats i està adjacent al Parc de la Remonta. Estava cercat per un mur que ara s’ha tombat. Esta era un de les queïxes constants del veïnat per l’acumulació de brutícia. Els serveis de neteja han retirat una quantitat de 450 quilos d’estris inservibles i tèxtils que s’han transportat a la Planta de Tractament de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE) per a la seua gestió. Una tasca que també s’ha coordinat amb la Policia Local. A partir d’ara es procedirà a les tasques de manteniment ordinari del parc.