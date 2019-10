Les representants de la Falla Mig Camí d’Almussafes per al 2020 celebren el seu primer acte

El passat dissabte 28 de setembre la comissió va dur a terme el nomenament oficial de les falleres majors i la presidenta infantil



El mes d’abril passat ho va anunciar la comissió: la Falla Mig Camí d’Almussafes tindrà el pròxim 2020 per primera vegada a quatre dones al capdavant de l’entitat. Cinc mesos després, el dissabte 28 de setembre, l’associació va celebrar en el seu casal el seu primer acte oficial. Els fallers i falleres es van reunir en la seua seu per a realitzar el nomenament formal, començant així una agenda d’activitats que s’anirà intensificant conforme es vaja acostant el mes de març.



Per segon any consecutiu, la presidenta és Tanya Borrás. Vanesa Casabella ha assumit el càrrec de Fallera Major i Sara Muñoz el de Fallera Major Infantil. Finalment, Lucía Muñoz acompanyarà a Sara com a presidenta Infantil. “Enhorabona a les quatre. Teniu per davant un any replet d’actes que sempre recordareu. La vostra comissió està orgullosa de vosaltres”, pot llegir-se en el seu compte de Facebook.