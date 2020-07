Les residències de la Comunitat Valenciana acumulen 20 dies sense registrar cap defunció per coronaviru

Print This Post

La Comunitat Valenciana no ha registrat cap defunció per coronavirus per huité dia consecutiu. D’esta manera, el total de defuncions es manté en 1.476 persones.

Durant l’última jornada s’han registrat 60 noves altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 17.499 persones.

A més, s’han confirmat 23 casos nous des de l’última actualització, que situen la xifra total en 11.861 persones, d’ells 15 a la província de València. D’esta forma, en aquests moments queden actius 299 casos, la qual cosa suposa un 1,55% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen en l’actualitat un total de 67 persones ingressades: 18 a la província de Castelló, cap en UCI; 17 a la província d’Alacant, d’ells 2 en l’UCI; i 32 a la província de València, 2 d’ells en UCI.

Salut Pública ha detectat un brot d’origen familiar en la localitat de Gandia, a la província de València, que s’ha estés als seus contactes socials i, fins al moment, suma 10 casos positius. S’estan estudiant tots els contactes per a dur a terme una cerca activa de casos.

D’altra banda, un menjar d’empresa ha sigut l’inici d’un brot d’àmbit laboral en la localitat de Santa Pola, a la província d’Alacant. De moment són 4 els treballadors que han donat positiu.

Així mateix, la Conselleria de Sanitat ha comunicat també l’aparició d’un nou brot de coronavirus a Fortaleny amb tres casos positius. Es tracta de tres membres d’una mateixa família i un altre positiu a Sueca, es una persona que treballa a l’Ajuntament de la localitat.