Les restriccions continuaran vigents fins al 16 d’Agost

Ximo Puig President de la Generalitat ha comparegut hui dijous 22 de Juliol per tal d’anunciar les noves mesures restrictives després de la revisió de la situació sanitària

Puig ha iniciat la seua compareixença anunciant l’actual situació en la qual es troba la comunitat valenciana , dins d’una quinta onada que encara que estables malgrat que la incidència sanitària no esta disparada com ja va passar al Gener quan amb el mateix nombre de contagis diaris els hospitalitzats van arribar a ser prop de 5000 en el moment més crític



Que la incidència de contagi es duplica la presència en les ucis dels joves menors de trenta-cinc anys, precisament el grup que encara es troba sense vacunar en la seua majoria, 1 de cada 5 persones en intensius es troben en esta franja d’edat



El president també ha anunciat que s’accelera el ritme de vacunació a la Comunitat Valenciana amb la recepció de més del doble de dosi durant els pròxims dies



Les peticions de la Generalitat al Tribunal Superior de Justícia seran efectives a partir de hui el toc de queda en 77 municipis de la comunitat valenciana, amb un índex de contagi més alt, i reafirmar també fins al 16 d’Agost l’ordre de limitació de 10 persones com a màxim en reunions socials familiars tant en interior com en exterior



Els esdeveniments esportius i musicals també veuen afectat el seu afor i horari



Per últim Ximo Puig ha demanat precaució, prevenció i corresponsabilitat com a única forma d’acabar amb este malson