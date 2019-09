Les revisió de la cartografia redueix en més d’un 50% la inundabilitat a Albal

Print This Post

Els mapes de risc d’inundació a L’Horta no es revisaven des de l’any 2013 pel que els alcaldes consideraven urgent el treball que permeta el desenvolupament urbanístic dels municipis



El Pla de gestió del risc d’inundació de la demarcació hidrogràfica del Xúquer s’ha revisat, per aquest motiu i, en compliment del Reial decret 903/2010 d’avaluació i gestió, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHDJ) ha elaborat nous mapes de perillositat i risc d’inundabilitat de les demarcacions afectades. Va ser en 2013 l’any de la seua última revisió i ara es troben en exposició pública, fins a l’1 de novembre. Es poden consultar en el següent enllaç: http://revision-snczi-jucar.es:8080/webmap/ i realitzar, si escau, les al·legacions.

Els resultats que afecten a L’Horta Sud i Oest i que aporten informació sobre la rambla del Poyo i els Barrancs de Picassent, Pozalet i La Saleta, es van publicar el passat 1 d’agost, en la plataforma habilitada pel Ministeri. Bona part de les conclusions ja es van donar a conéixer en un acte de presentació que va acollir l’Ajuntament d’Albal, promotor de la reivindicació de la urgent revisió, on es va avançar que, després de l’estudi, s’aconseguia reduir notablement el risc d’inundació en els municipis i que, en el cas d’Albal és de més del 50%.

L’acte va estar presidit per l’alcalde Ramón Marí i va comptar amb la presència de més de 70 persones entre els quals es trobaven alcaldes, regidors i tècnics de la comarca que han col·laborats en l’elaboració d’aquests mapes, a través dels seus serveis municipals.

El primer edil assegura que era necessari ajustar els càlculs i que, per aquest motiu, va liderar la reivindicació davant la Conselleria i la CHDJ, en coordinació amb les localitats afectades per a aconseguir aquesta revisió. Marí es congratula que després de la revisió, “s’ha aconseguit una reducció de més del 50% de les quotes per risc d’inundació en el cas d’Albal”.

L’alcalde ha posat en valor el treball realitzat pels tècnics, “portàvem molt de temps reclamant una solució a l’informe estricte del 2016 que va ser elaborat pel Ministeri i que minvava la concessió de llicències urbanístiques i que a més s’allunyava de la realitat dels pobles”. Al temps, ha agraït la implicació en aquest projecte de la Diputació de València que ha col·laborat en l’elaboració dels informes.

En els mateixos termes s’ha expressat hui Óscar González, enginyer municipal del consistori albalense qui explica que no és que la cartografia anterior estiguera mal feta, “sinó que el model utilitzat ara és més fiable i precís i ha donat resultats més ajustats i reals per a Albal i la comarca”.