Les rutes culturals guiades Entre Comarques comencen aquest cap de setmana amb dos municipis de la Ribera Alta i un de la Ribera Baixa.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les rutes culturals guiades Entre Comarques organitzades per les mancomunitats de la Vall d’Albaida, la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor, comencen aquest cap de setmana amb dos municipis de la Ribera Alta i un de la Ribera Baixa.

Carlet, dissabte 1 de febrer, realitzarà ruta de matí.

Benifaió, dissabte 1 de febrer, realitzarà ruta de vesprada.

Riola, diumenge 2 de febrer, realitzarà ruta de matí i de vesprada.

Entre comarques, entre cultures, entre històries, entre tradicions, entre l’interior i la costa…

Dissabte 1 i diumenge 2 de febrer. El programa Entre Comarques, que celebra la sèptima edició, comença el seu recorregut visitant aquest cap de setmana la Ribera de Xúquer. El programa complet, ha omplert d’activitat també les vesprades. Com assenyala el president del Consorci de la Ribera, format per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, «La Vall d’Albaida, la Safor, la Ribera Alta i la Ribera Baixa, sumem recursos turístics per a aprofitar sinèrgies i generar turisme».

El matí del dissabte 1 de febrer, a Carlet. La ruta començarà a la Plaça de la Vila continuant per l’església i capella de Santa Maria de Carlet. Tot seguit s’arribarà a la Plaça Major per dirigir-se cap al mercat i contemplar les façanes del carrer Major. El trajecte continuarà fins arribar al Teatre de El Siglo i Caixa Carlet, seguint pel carrer el poble antic fins a arribar a l’estació de Metro València que conduirà cap a l’Ermita de Sant Bernat, finalitzant la ruta al Parc Escolar.

La vesprada del dissabte 1 de febrer, a Benifaió. La ruta s’iniciarà a l’ajuntament i es dirigirà cap a la Torre Mussa, que està als afores de la població. Allà el cronista del poble farà una explicació de la Torre i del seu voltant. Finalment es realitzarà un joc en el qual participaran els visitants.

Diumenge 2 de febrer, a Riola. La ruta a Riola, municipi abraçat d’una manera especial pel riu Xúquer, s’endinsarà en l’arxiu històric de “La Vila i Honor” ja que Riola fou la capital administrativa des del S. XIII fins al S.XIX dels quatre pobles que la conformaven. A més es visitarà l’església de Santa Maria La Major i la seua Torre Mora, així com llocs del paisatge cultural del Xúquer (passeig del riu, l’Assut i la Sèquia Major o dels Quatre Pobles).

La ruta comença a les 10:30h pel matí i a les 16:30h per la vesprada des dels ajuntaments. El preu de l’activitat és 5 € + despeses de gestió (0,50 €) on s’inclou:

Visita guiada: 1 ruta (dia complet) o 2 rutes al dia (matí i vesprada).

Guia acompanyant.

Gastronomia.

Activitat gratuïta per a menors de 8 anys.



És imprescindible inscriure’s (fins i tot el menors de 8 anys). Places limitades. Ordre segons registre d’inscripció. Una vegada realitzada la compra sols es procedirà a la devolució del mateix en cas d’anul·lació per part de les entitats organitzadores.

Les inscripcions s’han de realitzar abans del divendres anterior a la ruta en la pàgina web de Servientradas a la que es pot accedir mitjançant el següent enllaç:

INFORMACIÓ RUTA RIOLA



Títol ruta: Cultura i Patrimoni

Punt de trobada: Ajuntament de Carlet, Carrer Assumpció de Nostra Senyora, 1

Idioma de la visita: valencià

Cal portar: calçat còmode

Fotografies:

INFORMACIÓ RUTA BENIFAIÓ



Títol ruta: Torre Mussa

Punt de trobada: Ajuntament de Benifaió

Idioma de la visita: valencià

Cal portar: calçat còmode

Fotografies:



INFORMACIÓ RUTA CARLET



Títol ruta: Riola, capital de “La Vila i Honor” segle XIII al XIX.

Punt de trobada: Ajuntament de Riola (porta)

Idioma de la visita: valencià

Cal portar: Roba còmoda i calçat adequat, aigua, protector solar, gorra.