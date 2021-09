Print This Post

Les rutes guiades pel ‘Museu del Silenci’ del Cementeri General de València es reprenen a l’octubre i s’inaugura una nova en el del Cabanyal

Les rutes pel ‘Museu del Silenci’ del Cementeri General de València que permeten a la ciutadania recórrer este espai i conéixer la seua riquesa patrimonial, històrica, cultural, i fins i tot arbòria, es reprenen a partir del pròxim dissabte 2 d’octubre. I este servici gratuït s’inaugurarà, el dissabte 16 del mateix mes, en el Cementeri del Cabanyal, amb una proposta més veïnal, amb històries i records de les persones mortes en este barri mariner i en el Canyameral (antic Poble Nou de la Mar).

El regidor ha recordat altres iniciatives que s’han dut a terme amb esta mateixa fi, com la recuperació del sarcòfag de l’escriptor valencià Blasco Ibáñez, que està situat en el vestíbul del Cementeri General, on comença una de les dos rutes guiades impulsades per l’historiador Rafael Solaz en este espai. Concretament, eixe recorregut també inclou una visita al monòlit en record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil, en el qual es va incorporar una frase commemorativa i dos poesies consensuades amb l’Associació de Memòria històrica.

Pel que respecta a la inauguració d’este servici en el Cementeri del Cabanyal, el regidor ha explicat que es desenvoluparà baix el títol ‘Museu de Mar i Sal’.

El responsable de totes estes rutes, autor del projecte i direcció del “Museu del Silenci” i el Museu de Mar i Sal”, Rafael Solaz, ha manifestat que estos recorreguts que han realitzat unes 12.000 persones, demostren que els cementeris són un continent d’art, biografies i curiosa simbologia.