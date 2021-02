Print This Post

A nivell autonòmic la Guàrdia Civil porta 248 propostes de sanció acumulades des del divendres a les 15 hores

Informació de la Delegació del Govern a les 12.30 hores del dia 7 de febrer de 2021 sobre tancament perimetral ciutats de més de 50.000 habitants de la C. Valenciana

Les Forces i Cossos de Seguretat (FFCCS) de l’Estat han représ a primera hora d’aquest matí els controls per a vigilar els tancaments perimetrals previstos en la Comunitat Valenciana des de les 15.00 hores d’aquest divendres. Es mantindran fins demà dilluns a les 06.00 hores. Tots els controls previstos estan en marxa i no s’han registrat grans retencions de trànsit.

Les FFCCS van desmantellar aquest dissabte diversos botellons a València, un d’ells en els voltants del Cementeri de Benimaclet, on van acudir al voltant de 30 persones. També a Alacant, on es van identificar i van sancionar als assistents a un macrobotelló en la Serra Grossa (van participar al voltant d’un centenar de joves). La Policia Nacional va detectar la festa il·legal d’Alacant amb un dron i cambres tèrmiques. D’altra banda, a Benidorm, a la comarca de la Marina Baixa, la Policia Nacional ha identificat i proposat per a sanció un ciclista que va publicar una foto en Facebook vanant-se d’haver burlat el tancament perimetral.

Les sancions imposades per les FFCCS des del divendres fins al dissabte a la vesprada-nit superen les 1.800.

