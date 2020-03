Les sis vegades que es van suspendre les Falles

Connect on Linked in

Fa 81 anys que Valencia ha viscut les Falles de forma ininterrompuda, només el vent o la pluja o en 2004 l’acte terrorista de l’once de Març en Madrid han provocat la decisió de suspendre alguns actes de les Festes Josefines

Va ser en 1886 quan per primera vegada els valencians van dir adeu a les Falles i va ser per decisió propia al negarse a pagar la tasa que es cobrava per plantar ,un cost de 60 de les antigues pesetes

Anys mes tard el governador civil de València va declarar en 1896 l’estat de guerra per l’enfrontament bèl·lic d’Espanya amb els Estats Units en la coneguda com a guerra de Cuba i es va decidir no celebrar les Falles a dos dies del seu inici, per tal d’evitar nous confrontaments

També es van suspendre les festes durant els anys 1937, 1938 i 1939 amb motiu de la Guerra Civil espanyola

Es va decidir que no es plantaren falles per a evitar que la multitud que convocaren poguera atraure una bomba o una desgracia, així Valencia durant tres anys consecutius no va gaudir de les Falles

Cap de totes les cancelacion van ser per un tema sanitari

Finalment el 2020 pasara a l’historia com l’any , en el qual es van suspendre les Falles per un potencial virus, un any molt difícil que cap valencià no oblidara mai, que suposara un abans i un despres en l’Hisotoria de Valencia i del qual será difícil recuperar-se