Les sol·licituds a l’Ivace per a la compra de vehicles sostenibles augmenten més d’un 50% des de finals d’octubre

Les sol·licituds rebudes fins a finals d’octubre ascendien 650 i actualment aconsegueixen ja el miler

• El 56,3% corresponen a sol·licituds realitzades a la província de València; el 30%, a la d’Alacant i el 13,7%, a la de Castelló

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha rebut ja un total de 999 sol·licituds per a accedir a les ajudes a la compra de vehicles sostenibles, elèctrics purs, endollables i a gas natural, que van entrar en vigor el mes d’agost passat.



Aquesta última actualització de dades, corresponents al 21 de desembre, suposa un increment del 54% del nombre total de sol·licituds rebudes respecte a les dades de final d’octubre, situades en 650. Així doncs, en menys de dos mesos s’han rebut 350 noves sol·licituds.



Per a la directora general d’Ivace, Júlia Company, “el bon acolliment que està tenint el programa reflecteix la, cada vegada major, sensibilització sobre la necessitat d’avançar cap a una mobilitat més sostenible, la qual cosa fa que la demanda de vehicles no contaminants estiga creixent de forma molt important”.



Aquestes ajudes s’emmarquen dins del Pla Moves II, que, en la Comunitat Valenciana, gestiona Ivace Energia, i que en aquesta segona edició duplica el seu pressupost respecte a la primera convocatòria en el territori valencià, amb un total de 10,59 milions d’euros enfront dels 5,5 milions de l’edició anterior.



La major part de les sol·licituds són de particulars per a cotxe elèctric



La major part de les sol·licituds rebudes, un total de 510 correspon a la compra de turismes elèctrics purs, a la qual segueixen 271 per a l’adquisició de turismes híbrids endollables, 73 de camions que utilitzen el gas natural com a combustible, 106 motocicletes elèctriques i 39 furgonetes elèctriques.



Les incorporació d’aquests vehicles al parc mòbil permetrà un estalvi d’energia de 576 tones equivalents de petroli a l’any, la qual cosa suposarà deixar d’emetre cada any 2.268 tones de CO₂ a l’atmosfera.



Pel que fa al perfil dels sol·licitants, cal destacar que la major part són particulars. Així doncs, de totes les ajudes sol·licitades, 728 són de ciutadans i ciutadanes particulars, 189 corresponen a pimes, 71 a grans empreses i 11 a entitats.



Quant a la distribució provincial, del total de les sol·licituds rebudes, el 56,3% corresponen a sol·licituds realitzades a la província de València, el 30% provenen de la província d’Alacant i el 13,7%, de Castelló.



Cal recordar que poden accedir a aquestes ajudes tant particulars, com empreses, autònoms i autònomes i entitats. La campanya es prolongarà fins a 28 de juliol de 2021 o fins a finalitzar el pressupost.



Característiques del Programa Moves Comunitat Valenciana



El programa Moves contempla ajudes econòmiques a la compra de vehicles sostenibles, a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i a la implantació de sistemes de bicicletes i accions de mobilitat sostenible als centres de treball.



En concret, per a l’adquisició de vehicles no contaminants, el pressupost total del programa enguany ascendeix a 4,76 milions d’euros i ja s’han sol·licitat ajudes per valor del 85% d’aquest pressupost .



L’objectiu fonamental ha explicat la directora general de l’Ivace, Júlia Company, “és incentivar la compra de vehicles que utilitzen energies alternatives enfront de les convencionals, especialment els elèctrics per a disminuir les emissions de gasos contaminants, millorar la qualitat de l’aire, alhora que suposa un important estímul per al sector”.



La quantia de les ajudes varia en funció de la mena de vehicle adquirit i del sol·licitant i són els propis concessionaris adherits a aquest programa els que s’encarreguen de la tramitació per a l’obtenció de les ajudes.



Així doncs, Ivace Energia atorga ajudes econòmiques de fins a 5.500 euros per a l’adquisició de vehicles elèctrics purs per part de particulars i entitats i fins a 2.600 euros per als híbrids endollables. Les ajudes per a l’adquisició de motocicletes elèctriques pures és de 750 euros tant per a pimes com per a particulars, i per a furgonetes i camions les ajudes van des dels 4.000 als 15.000 euros.