Les tablets les usaran els alumnes que no tenen dispositiu electrònic ni connexió a Internet a casa

Una de les conseqüències més dures que ens ha fet viure l’estat de confinament és la suspensió de les classes escolars de manera presencial. Per a poder pal·liar la situació, la Conselleria d’Educació va posar en marxa el ‘Plan Mulan’ basat en l’acompanyament en l’educació a distància en totes les modalitats, cursos i cicles de l’educació valenciana.

Però la conselleria d’Educació i el Govern Valencià ha pegat un pas més endavat, ja que van a fer efectiva la compra de prop de 10.000 tablets amb connexió a internet integrada per a ajudar a l’alumnat que estiga tenint dificultats per a seguir l’aprenentatge a distància des de casa durant el confinament pel Covid-19 per no disposar en el seu habitatge de cap dispositiu electrònic.

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha detallat, en un comunicat, que «els dispositius per a Educació seran propietat dels instituts com a dotació extraordinària i mentre dure aquesta situació les usaran els alumnes que no tenen dispositiu electrònic ni connexió a Internet a casa«. I ha afegit: ‘Les enviarem a casa de cada alumne directament i quan finalitze el confinament es retornaran als centres educatius’.

Amb aquesta actuació es pretén evitar la «bretxa digital entre el nostre alumnat