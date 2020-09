Les targetes Mobilitat Jove de Mislata fomenten l’ús del transport públic entre estudiants

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Mislata decideix fer un esforç econòmic per a no deixar a cap estudiant que complisca els requisits sense la seua targeta, destinant 85.000 euros a aquestes ajudes



L’Ajuntament de Mislata ha posat en marxa una nova convocatòria del programa “Mislata Mobilitat Jove”, l’objecte del qual és la concessió d’ajudes de transport per a estudiants d’ensenyaments postobligatoris residents en la localitat i que han d’eixir del municipi per a realitzar aquests estudis.



Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “amb aquesta mesura de marcat caràcter social, el que busquem és que la gent que menys recursos té no abandone els seus estudis perquè no puga permetre’s el transport al seu centre de formació, i al mateix temps pretenem també fomentar l’ús del transport públic i sostenible entre la joventut per als seus desplaçaments”.



En total, el govern de Bielsa ha destinat aquest any 85.000€, 10.000€ més que en la passada edició, a ajudar a les famílies de Mislata, especialment a aquelles que pitjor ho estan passant. “Som un Ajuntament solidari, que promou aquest tipus de polítiques socials i que per a nosaltres són especialment importants com a govern”, explica l’alcalde. Aquest augment, respecte a l’any anterior, és un esforç per part de l’Ajuntament perquè molts més joves que complisquen amb tots els requisits puguen beneficiar-se d’aquesta ajuda pionera que es ve concedint des de 2014.



La convocatòria pública per a la concessió d’aquestes ajudes estableix com a requisits que els i les sol·licitants siguen veïns de Mislata i que utilitzen les zones A i/o B de Metrovalencia per a arribar al seu centre d’estudis. El programa “Mislata Mobilitat Jove” està pensat perquè els i les joves puguen anar a classe en transport públic, tant si cursen estudis universitaris, incloent graus i postgraus, com de Formació Professional o ensenyaments musicals o artístics superiors. També poden sol·licitar aquestes ajudes els estudiants de Batxillerat, sempre que les especialitats que cursen no tinguen oferta en el municipi.