Les televisions acullen el 5G

El pròxim 26 d’Octubre hauran de resintonitzar les televisions.

Sabieu que el pròxim 26 d’Octubre les nostres televisions haurem de resintonalitzar-les? Doncs, la majoria de les població no. Però, sabeu quin és el principal motiu? El 5G. La cinquena generació de les tecnologies i estàndars ha vingut per a quedar-se. La qüestió és que es destinarà la banda de 700 MHz (megahertzs) per al 5G, ja que garantirà una millor cobertura en zones més aïllades. Es tracta d’un procés a nivell europeu regulat per la Decisió (UE) 2017/899 del Parlament Europeu de maig de 2017.

El canvi de freqüències de la TDT implicarà que molts usuaris hauran de fer alguns canvis. En el cas dels habitatges individuals, únicament es deuran resintonitzar els televisors. Però en les comunitats de veïns el canvi implicarà una adaptació de les instal·lacions de recepció, en gran part del territori nacional. El problema més gran el tenen els edificis amb amplificadors monocanal, que són centraletes amb mòduls o amplificadors diferents per a cada canal.

Però no s’alarmen! Podran beneficiar-se d’unes ajudes totes les comunitats de propietaris d’un edifici conjunt o conjunt d’edificis que estiguen subjectes al règim de propietat horitzontal establit en l’article 396 del Codi Civil, a més dels correlatius de la Llei 49/1960 del 21 de juliol d’algunes zones del territori espanyol. I clar, només es pot sol·licitar una subvenció per cada comunitat de propietaris. Aquestes ajudes es podran sol·licitar a través de la seu electrònica del Ministeri d’Economia i empresa.