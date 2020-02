Connect on Linked in

Les troballes de Sant Cristòfor de Picassent volen tornar al seu Poble

En 2014 l’església Sant Cristòfor de Picassent va passar a la història, per les troballes centenàries que van eixir des del fons de la terra de la mateixa Església

Material amb nom i cognoms que per protocol i preservació anaren al Museu de la Prehistòria de València

Hui l’Ajuntament vol recuperar totes les peces, considerant que es Patrimoni del poble i és a on han d’estar, treballa per donar forma a una sala adaptada per tal de recuperar totes i cada una de les troballes