Les últimes pluges trauen a la llum restes de l’antiga Sèquia de les Fonts de les hortes de Picassent i Alcasser

A causa de les últimes pluges torrencials que va provocar el desbordament del barranc de Picassent, han aparegut restes de l’antic sistema de regadiu de l’antiga Sèquia de les Fonts de les hortes de Picassent i Alcasser.

Els regidors del grup Popular de Picassent van acompanyar a l’historiador Manuel Vicente Febrer Romaguera que durant anys ha realitzat estudis sobre el sistema de regadiu de l’horta, per a poder fer un estudi de les restes arqueològiques que han aparegut, i que a causa del mal estat en què es troben pot esfondrar-se i perdre’s aquest gran valor històric.

En el ple del mes de desembre es va aprovar per unanimitat dels grups polítics que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s’encarregara de la restauració i neteja del barranc.

El compte arrere corre molt de pressa, els dies van passant, i pot ser que per no tramitar-se prompte la gestió, Picassent perdrà una troballa d’un valor històric i arquitectònic considerable.

Amparo Crespo Portaveu del grup Popular denúncia l’abandó que està patint l’antic sistema de regadiu per part de l’ajuntament que des de l’any 2018 va ser considerat com a bé d’interés etnològic per Generalitat Valenciana. Segons Crespo, en les restes de l’aqüeducte està creixent mala herba i arrels dels arbres, deteriorant notablement la seua estructura.

Un altra vegada i amb la visita que es va fer amb amb Vicente Febrer i veïns entre ells (Juan Sastre) comunicaren a l’Ajuntament que des de fa mesos les troballes recollides en la falda del barranc s’ha pogut localitzar diverses infraestructures. La presa o Assut de la Gramassa, així com dos partidors, del canal o aqüeducte que travessava el barranc per a portar l’aigua fins a Alcasser, així com alguns trams de l’originària sèquia . També tres segments de columnes, dos d’elles que han sigut entregades a l’ajuntament per al seu estudi