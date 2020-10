Les universitats de Cullera, Buñol i L’Eliana debaten aquesta setmana sobre patrimoni turístic i cultural i Smart Cities

Connect on Linked in

L’intens programa d’universitats estacionals, de la UV, continua el seu desenvolupament aquesta setmana amb les edicions de Cullera i Buñol, que debatran sobre patrimoni turístic i cultural, respectivament, i L’Eliana, que tractarà sobre tecnologia i ciutadania. Les jornades, gratuïtes i obertes al públic, amplien les possibilitats d’assistència gràcies a l’opció de connexió en línia.

El programa d’universitats estacionals –iniciativa promoguda per la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, al seu compromís amb el territori i la societat valenciana- continua el seu desenvolupament aquesta setmana amb les edicions de Cullera, L’Eliana i Buñol, que abordaran diversos temes relacionats amb ‘Patrimoni Històric i Cultural’ i ‘Innovació Territorial’.

En un any marcat per les circumstàncies excepcionals de la crisi sanitària, quasi totes les universitats estacionals –denominació que fa referència a la seua celebració en una de les quatre estacions de l’any- s’han concentrant a la tardor, en celebrar les seues sessions en tan sols dos mesos, entre mediats d’octubre i mediats de desembre. Per primera vegada, a més, s’han agrupat entorn de quatre àrees temàtiques: ‘Patrimoni Històric i Cultural’; ‘Innovació Territorial’; ‘Educació i Benestar Social’; i ‘Biodiversitat i Paisatge’.

Tant Cullera com Buñol s’inscriuen en l’àrea de ‘Patrimoni Històric i Cultural’. El dimecres, 21 d’octubre, Cullera debatrà sobre ‘Patrimoni i turisme a Cullera: diagnòstic, recuperació i posada en valor’; i el divendres, 23 d’octubre, Buñol tindrà com a tema ‘Buñol. El patrimoni cultural. La música com a vehicle d’expressió i d’emocions’. El dijous, 22 d’octubre, la universitat estacional de L’Eliana, tractarà sobre ‘Smart Cities: tecnologia i ciutadania’, dins de l’àrea temàtica ‘Innovació Territorial’.

Les universitats estacionals són una acció acadèmica impulsada per la UV i organitzada amb els ajuntaments, amb la col·laboració de la Diputació de València i Caixa Popular. L’objectiu de les universitats estacionals és promoure la difusió del coneixement i el debat entorn d’un tema monogràfic vinculat a la singularitat de cada territori, tenint en compte la seua particular idiosincràsia, història i cultura, sota la coordinació d’un especialista en la matèria. En aquest any 2020, s’ha aconseguit mantindre el repte de celebrar 20 universitats estacionals -malgrat les restriccions i dificultats generades pel COVID-19- i portar aquesta iniciativa a totes les comarques del territori, tant de l’interior com del litoral. A conseqüència d’aquestes limitacions, només les edicions de Requena i Cofrentes van poder celebrar-se de manera presencial; i la de Gandia, més tard, de manera virtual.

Les jornades, gratuïtes i obertes al públic en general, se celebren enguany complint totes les mesures de seguretat anti-COVID i amb la particularitat que seran semipresencials, precisament per les limitacions imposades per la crisi sanitària el que, lluny de constituir un obstacle, és una oportunitat, en oferir l’alternativa d’assistència de manera telemàtica, seguint les sessions per streaming, a través d’un enllaç (mediauniweb.uv.es/universitatestacional). La UV facilitarà les inscripcions a través de la web (http://projeccio.uv.es) i proporcionarà el corresponent certificat d’assistència per als qui puguen fer-ho de manera presencial i també en línia.

Universitat Estacional de Cullera (UEC)

La Universitat Estacional de Cullera, que celebra enguany la seua primera edició, a l’Auditori Municipal, té com a eix el patrimoni i turisme com a motors de l’economia a Cullera i la seua comarca. Sota el títol ‘Patrimoni i turisme a Cullera: diagnòstic, recuperació i posada en valor’, al llarg del matí d’aquest dimecres, s’abordaran qüestions com la diversificació i la desestacionalització turística com a estratègia clau per a la reactivació de destins consolidats del litoral i la consideració del ric patrimoni històric –tant material com immaterial- d’aquest territori.

Després de la inauguració, a les 10:00 h -amb la presència de l’alcalde, Jordi Mayor Vallet; el vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla Pla; les coordinadores de la UEC, M. Walesska Schlesinger i Raquel Faubel Cava; i representants de Diputació i Caixa Popular- tindran lloc diversos col·loquis. Luis M. Arciniega García, catedràtic d’Història de l’Art de la UV, i Adrià Besó Ros, del mateix Departament, parlaran sobre ‘El patrimoni, del mercat de recursos al mercat com a recurs: el cas de Cullera’; M. Elvira Mocholí Martínez, del Departament d’Història de l’Art de la UV, sobre ‘Patrimoni religiós de Cullera com a oportunitat per al turisme. Imatge i identitat en la Baixa Edat Mitjana’; i Kike Gandia Álvarez, director dels museus de Cullera, i José Salvador Martínez Sansó, tècnic de promoció econòmica-AEDL, de l’Ajuntament de Cullera, sobre ‘Patrimoni cultural a Cullera com a promotor del turisme, estat de la qüestió i propostes de futur’.

Universitat Estacional de L’Eliana

La Universitat Estacional de L’Eliana celebra enguany la seua tercera edició, sota el títol ‘Smart Cities: tecnologia i ciutadania’, el dijous, 22 d’octubre, en el Centre Sociocultural. El seu coordinador, Vicente Cerverón Lleó, dirigirà, al matí, a partir de les 11:00 h un taller sobre ‘Ciutats Intel·ligents: tecnologia i ciutadania’, dirigit a estudiants dels instituts de la localitat. La inauguració serà a la vesprada, a les 17:00 h, amb la presència de Salva Torrent, alcalde de l’Eliana; Jorge Hermosilla Pla, vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV; Vicente Cerverón Lleó; i representants de Diputació i Caixa Popular.

A continuació, hi haurà diverses intervencions, que conclouran amb la presentació d’experiències d’èxit en ciutats intel·ligents, taula redona i debat. Anabel Forte Deltell, del Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la UV, parlarà sobre ‘Les dades i l’estadística al servei de la ciutadania’; Manuel Herrero Más, del Departament d’Informàtica de la UV, sobre ‘Actualitat de les ciutats intel·ligents a Espanya’; i Antonio García Celda, investigador del IRTIC-UV professor del Departament d’Informàtica de la UV, sobre ‘Desenvolupament de ciutats intel·ligents a València’.

Universitat Estacional de Buñol

La Universitat Estacional de Buñol celebra ja la seua quarta edició, sota el ‘Buñol. El patrimoni cultural. La música com a vehicle d’expressió i d’emocions’, aquest divendres, 23 d’octubre, en el Conservatori Sant Rafael. Després de la inauguració, a les 10:00 h –a càrrec de Juncal Carrascosa Alonso, alcaldessa de Buñol; Jorge Hermosilla Pla, vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV; Ana María Botella Nicolás, coordinadora de la Universitat Estacional de Buñol; i representants de la Diputació de València i Caixa Popular- es desenvoluparan tres conferències, que conclouran amb un debat.

Amparo Hurtado Soler, del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la UV, parlarà sobre ‘La cartografia sonora de Buñol com a expressió cultural i emocional del paisatge’; José Salvador Blasco Magraner, del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UV, sobre ‘Música i emocions: aplicació a l’aula’; i Elisabeth Carrascosa Martínez, del CEIP 9 d’Octubre (Alcàsser), sobre ‘L’educació emocional a través de l’educació musical’.

Una interessant i intensa activitat fins a final d’any

La intensa programació d’universitats estacionals en l’últim trimestre de l’any, tindrà la seua continuïtat amb la Universitat Estacional de Sagunt (corresponent a la seua edició de primavera), que tindrà com a tema ‘Cap a on va el feminisme i la igualtat de la dona’, el 29 d’octubre; i la Universitat Estacional de Llíria, on s’abordarà ‘La música com a instrument educatiu interdisciplinari’, el 30 d’octubre.

El 5 novembre, la Universitat Estacional d’Enguera centrarà la seua jornada en ‘Desenvolupament rural: innovació sostenible basada en les persones’; la Universitat Estacional de l’Alt Túria, en ‘Les reserves de la biosfera. Nova reserva de la biosfera de l’Alt Túria: Oportunitats i desafiaments’, el 6 de novembre; la Universitat Estacional de Sagunt (corresponent a la seua edició d’estiu), a ‘Sagunt: Patrimoni de la Humanitat. Claus de la gestió del patrimoni’, el 12 de novembre; la Universitat Estacional de la Canal de Navarrés, en ‘Art rupestre i desenvolupament en el territori de la Canal de Navarrés’, el 13 de novembre; la Universitat Estacional d’Ontinyent, en ‘Temps d’aprenentatges’, del 23 al 26 de novembre; la Universitat Estacional de Xàtiva, en ‘Els objectius del desenvolupament sostenible i l’aplicació de la realitat virtual en destins culturals’, el 24 de novembre; i la Universitat Estacional d’Oliva, en ‘Educació, Convivència i Ciutadania’, el 25 de novembre.

La Universitat Estacional d’Alzira tindrà com a tema ‘El medi ambient valencià. Efectes del confinament per la COVID-19 sobre el medi ambient: enganys, exageracions i realitats’, el 4 de desembre; la Universitat Estacional d’Ayora, ‘La cultura de la mel: passat, present i futur’, el 10 de desembre; i la Universitat Estacional del Racó d’Ademuz, en ‘Planificació i gestió del paisatge i el territori; desenvolupament local i benestar, el 12 de desembre.

Les universitats estacionals per àrees temàtiques

Les universitats estacionals que debatran sobre ‘Patrimoni Històric i Cultural’ són Cullera, Buñol, Llíria, Sagunt (edició de primavera), Canal de Navarrés i Xátiva. Sobre temes de ‘Innovació Territorial’, ho faran les universitats estacionals d’Alaquàs, Aras de los Olmos, l’Eliana, Enguera i Ayora. Sobre ‘Educació i Benestar Social’, les universitats estacionals de Sagunt (edició d’estiu), Ontinyent i Oliva. I, sobre ‘Biodiversitat i Paisatge’, Alt Túria, Alzira i Rincón d’Ademuz.