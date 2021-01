Les universitats valencianes investiguen la conservació de taurons en perill d’extinció

Connect on Linked in

El passat 31 de desembre una tintorera o tauró blau (Prionace glauca) va morir a la platja de Sant Joan (Alacant). L’animal va ser recollit per la Xarxa d’Encallaments de la Comunitat Valenciana i traslladat a l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBIBE), de la Universitat de València, per a determinar la causa de l’encallament. Es tractava d’un mascle adult de molta grandària, amb 285 cm de longitud i un pes de 81 kg, un fet poc comú en els encallaments d’aquesta zona.

La Unitat de Zoologia Marina de la Universitat de València, el Grup d’Aqüicultura i Biodiversitat de la Universitat Politècnica de València, l’Oceanogràfic i l’Associació LAMNA varen col·laborar en la necròpsia de l’exemplar i varen poder obtindre mostres d’esperma de l’animal, al qual van aplicar un nou protocol de criopreservació.

“En el desenvolupament d’aquest protocol hem treballat durant més de dos anys, usant esperma d’altres espècies de taurons. És la primera vegada que s’aconsegueix recuperar esperma viable d’un animal encallat d’aquesta espècie i congelar-lo per al seu emmagatzematge, obtenint espermatozoides mòbils després de la descongelació. Sens dubte, es tracta d’un important pas per a contribuir a la conservació de taurons que estan en perill d’extinció”, explica Juan F. Asturiano, investigador del Grup d’Aqüicultura i Biodiversitat de la UPV.

Actualment, taurons i ratlles es troben entre els vertebrats més amenaçats del planeta, amb algunes espècies pràcticament extintes. Al Mediterrani, la tintorera està catalogada com En Perill Crític per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (*IUCN), per la qual cosa es fan cada vegada més necessaris plans per a la seua conservació.

Fruit d’un projecte finançat per la Fundació Biodiversitat

El protocol de criopreservació d’esperma desenvolupada per l’equip de la UPV és un dels resultats d’un projecte finançat per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Dins d’aquest projecte, s’emmarca també la Tesi Doctoral de Pablo García Salinas, finançada per la Generalitat Valenciana i codirigida pels professors Asturiano i Víctor Gallego.

Entre els treballs realitzats, s’inclou el desenvolupament de tècniques per a l’extracció in vivo i post mortem d’esperma d’aquestes espècies, així com el disseny i validació de protocols de conservació d’esperma d’espècies de taurons i ratlles de xicoteta grandària com el gat ver (Scyliorhinus canicula), el gatvaire (Scyliorhinus stellaris) o la rajada dolça (Raja montagui), utilitzades com a model.

“La idea és poder aplicar els protocols desenvolupats en aquestes espècies a altres de major grandària i que es consideren amenaçades. Els resultats obtinguts amb l’exemplar de tintorera demostren l’aplicabilitat dels protocols desenvolupats en la UPV almenys en una espècie de tauró de gran grandària”, conclou Juan F. Asturiano.