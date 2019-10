Les urbanitzacions del Respirall, Sant Bernat i Santa Maria de Bonaire ja reben aigua potable i de qualitat

Connect on Linked in

Este matí l’alcalde, Diego Gómez, el regidor de Serveis Públics, Fernando Pascual, i el delegat d’Aigües de València, han celebrat una roda de premsa al Pou de Sant Bernat per tal de comunicar la posada en marxa del subministrament d’aigua potable i de qualitat a les zones que fins ara s’abastia des del sistema d’Aguas Potables de San Bernardo S. Coop. VL.



La concessionària de serveis d’aigua potable i clavegueram, Aguas de Valencia S.A., ha executat les obres necessàries per a permetre que l’aigua subministrada complisca els paràmetres de potabilitat marcats legalment.



Les zones que compren l’abastiment són: Santa Maria de Bonaire II, urbanització El Respirall, Urbanització Sant Bernat i els nuclis disseminats a les partides de: Pla de Corbera, Pla de la Mura, Vall Verd, Vista Alegre, Racó de les Vinyes i Xavegó sent un total de 671 abonats (1.800 persones aproximadament) qui es veuran beneficiats d’esta millora.



El delegat d’Aigües de València, Rafa Aranda, ha explicat que els treballs han consistit a connectar el sistema hidràulic gestionat per Aigües de València amb la xarxa gestionada per Aguas Potables de San Bernardo S. Coop. VL. realitzant una nova estació de bombament a l’Hort de l’Anglès (al costat del dipòsit de cap municipal), una canalització d’impulsió de 1.550 metres per a transportar l’aigua potable des del dipòsit municipal a la xarxa i una connexió entre la nova canonada i l’existent. També ha destacat que s’han fet obres per a la millora del rendiment hidràulic, passat així d’un 40% de pèrdua d’aigua a un 20% aproximadament.



El regidor de Serveis Públics, Fernando Pascual, “ha agraït l’esforç d’Aigües de València per a fer-ho possible, ja que no ha costat cap euro als alzirenys”. També ha recordat que “l’aigua de l’aixeta és ara de primera qualitat i prompte s’encetarà una campanya per tal de transmetre al veïnat eixe missatge”.



Per la seua banda, l’alcalde, Diego Gómez, ha manifestat “que, amb esta connexió fem possible que les urbanitzacions estiguen abastides amb aigua sense nitrats. També donem solució amb una demanda històrica de les urbanitzacions i que els governs del PP d’Elena Bastidas foren incapaços de dur a terme”.