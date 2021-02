Les veïnes i veïns de Quart de Poblet ja poden sol·licitar cita prèvia de manera en línia per a realitzar els seus tràmits

Connect on Linked in

L’Ajuntament va posar en marxa a la fi de 2019 la Seu Electrònica que permet presentar les instàncies de manera digital

A partir de hui, la ciutadania de Quart de Poblet ja pot sol·licitar cita prèvia per a realitzar els seus tràmits en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) a través de la web municipal. Amb això, l’Ajuntament fa un pas més dins de les seues polítiques per a la implantació de l’administració electrònica, amb la qual es vol facilitar la gestió de tràmits a les veïnes i veïns.

En concret, es podrà demanar cita per al registre general, la liquidació de taxes, tots els relacionats amb tributs i domiciliacions, els certificats de padró, l’empadronament i la sol·licitud de la signatura digital. Cal destacar que una única cita no permet realitzar més d’un tràmit, per la qual cosa s’ha de sol·licitar una per cada gestió que es vulga dur a terme.

La nova pàgina compta amb una interfície senzilla i intuïtiva, pensada perquè tota la població puga fer ús d’aquesta sense necessitat de cap mena d’assistència. Després d’indicar en un calendari l’hora i la data de preferència, es passarà a una pantalla en la qual només s’han d’emplenar les dades personals i indicar quin tràmit es vol dur a terme.

Seu Electrònica

Des de l’equip de govern s’ha apostat per les noves tecnologies per a millorar la realització de gestions municipals amb la finalitat de potenciar la participació i optimitzar el flux de comunicació entre la institució i les veïnes i veïns. Així, en el segon semestre de 2019 va posar en marxa la Seu Electrònica, que permet als quarteros i quarteras presentar les seues instàncies de manera telemàtica.

A més, amb l’objectiu d’aconseguir que la major part de la població fera ús d’aquest nou recurs, es va llançar una campanya de comunicació per a informar de la necessitat de comptar amb el certificat digital.

D’altra banda, també s’han reforçat els canals en línia, amb la posada en marxa en 2020 del canal de difusió de Whatsapp municipal, amb el qual es complementen les comunicacions de la web, les xarxes socials i l’APP municipals.