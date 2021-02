Les visites de l’Ecoparc mòbil de la Emtre a Burjassot ho porten al municipi a principis i a la fi de mes de febrer

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

En dues ocasions visitarà l’Ecoparc mòbil de la Emtre, l’Entitat Metropolitana de tractament de residus, durant el mes de febrer Burjassot. Tal com han informat des de l’àrea de Transició Ecològica, dirigida per l’Alcalde del municipi, Rafa García, a través de l’Oficina de Sostenibilitat Local, un dels ecoparcs mòbils de l’entitat estarà a Burjassot tant a principis com a la fi del citat mes. Així, en la seua ubicació habitual, en l’aparcament de les Palmeres, pròxim al Mercat Municipal l’Almara, l’Ecoparc estarà a Burjassot del dilluns 8 al dimecres 10 de febrer i del dijous 25 al dissabte 27 de febrer. L’horari serà, entre setmana, de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores i el dissabte 27 de febrer, de 10.00 a 13.00 hores.

Portant els residus que no tenen un contenidor específic a l’ecoparc, s’eviten els seus abocaments incontrolats, es redueix el volum de fem que acaba en un abocador, s’estalvia en matèries primeres i energia en reciclar i s’ajuda al tractament adequat de tots els residus. Aquesta acció, per tant, ajuda a cura de l’entorn i, amb això, també del medi ambient.

En els ecoparcs mòbils de la Emtre es poden depositar residus com ara olie de cuina i de cuina, pintures, dissolvents o càpsules de café, entre altres elements. També es poden depositar llibres i revistes, piles, termòmetres, reactius de laboratori, aerosols, aparells electrònics xicotets bombetes, cartutxos d’impressores, telèfo