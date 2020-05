Les voreres dels carrers de Picassent compten amb una senyalització especial per ajudar a mantindre la distància social

Print This Post

Amb l’objectiu que la ciutadania puga passejar i caminar amb total seguretat, sempre en els horaris permesos per la Fase 1, l’Ajuntament ha condicionat les voreres amb senyalització en forma de petjades indicatives per ajudar a mantindre la distància de seguretat indicada pel Ministeri de Sanitat.



Facilitar a la ciutadania les eines per a garantir el distanciament social als carrers del municipi amb més freqüència de pas és l’objectiu del consistori que recomana que es camine en un únic sentit de cada vorera per evitar el contacte amb persones que vagen en la direcció contraria. Una mesura que està portant-se a terme en les zones de major afluència de la localitat i que preten organitzar així l’ús de l’espai públic, caminant sempre per la dreta.



Pintades al sòl a mode d’indicació, estes senyals en forma de petjades ja estan ubicades als carrers Jaume I, Pare Guaita, Aureli Guaita, Morella, Mossén Carbó, Avinguda del nord, Blasco Ibáñez, Gómez Ferrer, Avinguda del Sud, Pont de la ronda sud, Escultor Enric Galarza, Torrent i Bonavista, uns espais molt freqüentats pel veïnat de totes les edats, on és recomanable caminar en un únic sentit de cada vorera per evitar el contacte amb persones que ho facen pel sentit contrari.



Segons ha manifestat l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, “L’objectiu d’esta mesura que s’inclou dins de les accions del pla de desescalada municipal és facilitar la necessària distància social organitzant així lús que el veïnat puga fer de les zones de més afluència de pas”. Per la seua part, el regidor de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, convida a la ciutadania a respectar estes indicacions que, segons apunta, “Estem segurs que serviran per continuar lluitant contra la propagació del Covid19”.



Esta mesura és una iniciativa ciudadana sorgida del Hackathon Picassent 2020 celebrat el passat mes d’abril i proposada pel grup de salut i desplaçament segur, i està realitzant-se a través del grup de treballadors municipals que conformen la iniciativa social municipal “Prop de tu”.



El nou hàbit de convivència preten així minimitzar, en la mesura d’allò possible, el risc de contagis i aglomeracions en moments puntuals del dia.