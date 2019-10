Les xarxes socials prenen Foios amb les Jornades XatJove

Connect on Linked in

Tindran lloc el dissabte 26 d’octubre al saló d’actes de l’Ajuntament

Destaquen les conferències dels youtubers Holajulen i Omai

L’Ajuntament de Foios segueix treballant per un ús responsable de l’oci digital, especialment per part dels joves, i amb aquesta línia, des de la regidoria de joventut, s’ha preparat unes noves jornades dedicades a la relació entre els adolescents i les xarxes socials. Les primeres Jornades XatJove tindran lloc durant tot el dissabte 26 d’octubre al saló d’actes de l’Ajuntament.



Al llarg del dia, els assistents aprendran els beneficis de l’ús de les xarxes, però també la forma de fer-ho responsablement, atorgant importància a la privacitat. També s’educarà en la publicació de continguts, fent especial atenció a l’exposició de dades personals que els poden portar a ser víctimes de suplantació d’identitats. I, en especial atenció, es tractarà els temes de cyberbulling i grooming, un perill latent i constant per als adolescents en internet.



Per a portar a terme aquestes jornades, associacions, ONG’s i professionals de les xarxes socials proporcionaran informació sobre les oportunitats i riscos que internet té, així com pràctiques saludables i reflexives o mesures per evitar conflictes o minimitzar les conseqüències d’aquests. Per a portar-ho a terme, XatJove comptarà amb la participació de Pantallas Amigas, la Policia Local i els coneguts youtubers Julen Fernández (@holajulen) i Joaquín Reixa (@omai).



Paco Serrano, regidor de joventut, ha assenyalat que “als centres educatius del municipi s’han detectat certs casos de cyberbulling i amb aquestes activitats es facilitarà als joves les tècniques i la formació per a evitar que es produïsquen més casos de violència digital i mal ús de les xarxes”. Així, XatJove també “dona resposta a una demanda del jovent de Foios que va posar de manifest en les enquestes de 2016 i 2019, en els que es reclamava a la Regidoria de Joventut més activitats d’oci educatiu” ha continuat Serrano.



Els objectius de les primeres Jornades XatJove són oferir un panorama general de les xarxes socials, reflexionar sobre els avantatges i perills d’internet, aprendre a tractar adequadament la informació personal per millorar la privacitat o previndre i reaccionar davant pràctiques d’assetjament com el cyberbulling o el grooming.



L’obertura de portes tindrà lloc a les 11.10 hores, i la primera xerrada serà “Prevenció de riscos en Xarxes Socials” a les 11.30 i a càrrec de Pantallas Amigas. Abans de dinar, a les 13.00 hores serà el torn de la conferència “Com emprendre al món digital?” amb els youtubers Julen Fernández i Joaquín Reixa. Per la vesprada, a les 17.00 tornarà a ser el torn de Pantallas Amigas, ara amb el taller de cyberbulling, seguit a les 18.00 hores per la xerrada de la Policia Local “Com actue en cas de Cyberbulling?”; i es finalitzarà a les 18.45 amb la cloenda de les jornades.