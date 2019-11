Les XIV Jornades d’Estudis de Cullera consoliden l’interés investigador pel municipi

Print This Post

La trobada servirà per homenatjar el paladí de l’ensenyament, Agustín Olivert

Les Jornades d’Estudis de Cullera organtizades per l’Ajuntament, comptaran amb un total de 25 comunicacions en l’edició d’enguany, que se celebra del 29 de novembre a l’1 de desembre.

Una trobada biennal que, donat l’alt nombre de treballs aportats, consolida i l’interés investigador pel municipi, tal i com destaca la primera tinent d’alcalde i regidora de Cultura, Sílvia Roca.

Les ponències programades engloben una gran quantitat de disciplines que destaquen per la seua diversitat. Així, hi hauran intervencions que aborden les preocupacions mediambientals, la història i l’arqueologia del municipi, la memòria històrica i la identificació de víctimes del franquisme a Cullera.

També hi ha espai per a estudis al voltant dels projectes d’accessibilitat a la Bassa de Sant Llorenç i a l’Abric Lambert, una reflexió del nom de la ciutat com a marca, la coronació canònica de la Mare de Déu del Castell o la fauna aquàtica en les coves de Cullera, entre d’altres.

Paladí de l’ensenyament

Com cada any, les Jornades reten homenatge a personatges il·lustres de la localitat i enguany estan dedicades a Agustín Olivert Arlandis (Cullera, 1855-1927), el primer paladí de l’ensenyament. El proper divendres 29 de novembre s’inaugurarà esta XIV edició amb una exposició sobre el prohom cullerenc i una recreació multimèdia de la seua figura a càrrec de l’associació Cullera Laica.

Les comunicacions i conferències d’esta XIV edició igualen el rècord de comunicacions batut en l’última edició de 2017. Per a la regidora de Patrimoni Històric, Amparo Jover, «Cullera viu una eclosió investigadora».

La cloenda de les Jornades tindrà lloc diumenge amb la conferència ‘La trulla de Júpiter: de Cullera a París. La colección Dutuit’ a càrrec de Mª Luisa Chofre.

Totes estes ponències tindran lloc a l’Auditori Municipal i l’assistència i inscripció és gratuïta. A més, en estes se farà entrega del llibre de les XIII Jornades d’Estudi, editat per l’Ajuntament de Cullera, obra que recull les investigacions presentades en l’edició de 2017.

En passades edicions les jornades es desenvoluparen de manera exitosa. Concretament, en l’edició del 2017 el balanç va ser molt positiu i satisfactori amb una assistència entorn a les 200 persones acreditades.

Així, la programació transversal d’enguany consolida esta trobada i denota l’interés investigador per seguir coneixent i divulgant les curiositats, les inquietuds i la història del poble de Cullera.