L’escalada del 20% dels pinsos i altres costos de producció agreuja la crisi dels ramaders

La inflació de les matèries primeres afavorida en un context mundial colpejat per la pandèmia s’està encebant de manera especialment greu amb els ramaders. Segons adverteix l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) a partir de les últimes dades del Ministeri d’Agricultura, els preus dels pinsos per a alimentació animal han experimentat en un any un increment a causa de l’encariment dels cereals, la qual cosa empitjora la crisi de rendibilitat que venen travessant els ramaders.

AVA-ASAJA reclama a totes les administracions la posada en marxa de campanyes de promoció dirigides a impulsar el consum saludable de carn local en les llars.

L’organització agrària també demanda una reforma efectiva de la llei de la cadena alimentària a fi que totes les parts puguen rebre una compensació digna.

Per tant, cal fer entendre a consumidors i grans superfícies que les coses ben fetes tenen un cost i com a societat no podem permetre’ns el luxe de perdre-les per uns pocs cèntims el quilo.