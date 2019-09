L’Escola d’Adults d’Almussafes comença les classes del nou curs 2019-2020

Les matrícules continuen obertes per a aquelles matèries que encara compten amb places disponibles



L’edil de CMFPA, Pau Bosch, destaca la confiança depositada per la ciutadania en aquest centre de titularitat municipal



L’Ajuntament d’Almussafes ha registrat fins hui, dilluns 23 de setembre, un total de 538 matrícules en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de la localitat per a aquest curs 2019-2020. L’escola, que constata així que es manté l’interés de la ciutadania per les llengües, la cultura i la informàtica, continuarà inscrivint durant uns dies en el seu horari d’atenció a aquelles persones que desitgen incorporar-se als grups en els quals encara queden places disponibles. “Suposa una enorme satisfacció saber que la ciutadania confia en aquest centre per a continuar creixent intel·lectualment i facilitar la seua inserció sociolaboral”, assegura el regidor d’Educació i CMFPA, Pau Bosch qui, aquesta mateixa vesprada ha visitat a diferents grups d’estudiants del centre.



El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes (CMFPA) va inaugurar el passat dimarts 17 de setembre el curs 2019-2020 amb l’inici de les classes en les seues instal·lacions, situades al carrer Salvador Botella de la població. Malgrat que el claustre de professores ja ha començat a impartir els continguts de les diferents assignatures oferides per aquest servei públic, la direcció mantindrà obertes durant algunes jornades més les inscripcions per a incorporar-se als programes formatius amb places disponibles.



En aquests moments, ja s’han completat els grups de Formació Bàsica, el del Taller d’Ordinadors i memòria, els de C1 i C2 de Valencià, el d’Iniciació a la Informàtica, el de Mòbils i Tauletes, tots els d’Anglés, excepte els del nivell B2, i els de ‘Racó de l’Anglés’, on es conversa en aquesta llengua per a practicar amb altres persones diferents situacions comunicatives. En total, s’han comptabilitzat fins ara 538 matrícules, una xifra que està previst que augmente durant aquesta setmana.



Queden places, per tant, en els cursos de Graduat en Secundària, en els nivells A2, B1 i B2 de Valencià, Internet i Xarxes, B2 d’Inglés, Castellà per a Immigrants i Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (Competències Clau 2) i Grau Superior.



“Almussafes sempre ha tingut un gran interés en l’educació i els seus veïns i veïnes han demostrat des de fa molts anys una forta inquietud per millorar els seus coneixements i ampliar la seua cultura. Ho veiem cada curs a la nostra Escola d’Adults i suposa una enorme satisfacció saber que la ciutadania confia en aquest centre per a continuar creixent intel·lectualment i facilitar la seua inserció sociolaboral”, assegura el regidor d’Educació i CMFPA, Pau Bosch.



Seguint la política del consistori municipal de proporcionar continguts de qualitat i accessibles per a tots i totes, aquesta temporada tornen a ser gratuïtes totes les inscripcions excepte les d’anglés, accés a cicles formatius i Competències Clau i Informàtica, “encara que el preu establit en això casos és de tan sols 30 euros per a tot el curs, una quantitat simbòlica”, postil·la l’edil.