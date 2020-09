L’Escola d’Adults d’Almussafes manté la seua oferta formativa i estableix un estricte protocol de seguretat per a evitar contagis

El centre inicia aquest dimecres 2 de setembre amb les proves de nivell el procés d’inscripció en els diferents cursos que impartirà aquesta temporada



Per a evitar les cues, per primera vegada cada persona podrà realitzar la matrícula de dos estudiants



L’ús de mascaretes i de gel hidroalcohòlic i la distància d’1,5 metres seran de compliment obligatori a partir d’ara

L’Ajuntament d’Almussafes reobri les portes del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) de la població. La Regidoria d’Educació i EPA planteja a la ciutadania un curs 2020-2021 presencial en el qual les mesures de seguretat per a evitar l’expansió del coronavirus marcaran el retorn a les aules després d’uns mesos de confinament en el qual el professorat va continuar avant amb les classes a través de diferents sistemes telemàtics. El procés de matrícula, que comença aquest dimecres 2 de setembre amb la realització de les proves de nivell, també es desenvoluparà seguint un estricte protocol amb el qual es pretén garantir la distància física entre persones. “Iniciem el curs de manera presencial amb molta cautela, però amb el convenciment que la ciutadania és conscient de la necessitat de complir rigorosament amb totes aquestes indicacions per a evitar el retorn a la formació a distància, amb tots els inconvenients que genera a tots els nivells”, declara el regidor d’Educació i del CMFPA, Pau Bosch.



Després de la fi de les vacances d’estiu, el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) d’Almussafes reprén la seua activitat i ho fa, per primera vegada des de la declaració de l’estat d’alarma, el mes de març passat, de manera presencial. Per a això, l’Ajuntament de la localitat ha establit un estricte protocol de seguretat amb el qual es busca evitar al màxim les possibilitats de contagi per Covid-19. A més de l’ús obligatori de la mascareta i del gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans, les persones usuàries hauran de mantindre un metre i mig de distància entre elles, tant a l’interior del centre com a l’hora d’esperar a ser atesos.



Així mateix, i per a evitar possibles aglomeracions, les persones empadronades amb certificat d’aprofitament o informe de promoció d’Anglés Iniciació, A1, A2 i B1 i de Valencià A2, B1, B2 i C1 que desitgen matricular-se en el següent nivell no és necessari que s’acosten a les instal·lacions, atés que el centre contactarà telefònicament amb elles els primers dies de setembre per a realitzar el procés a distància. Finalment, tan sols podrà accedir a l’edifici la persona que vaja a realitzar les diferents gestions, sent sempre l’entrada per la porta principal i l’eixida per la d’emergència, situada en la façana lateral.



“Iniciem el curs de manera presencial amb molta cautela, però amb el convenciment que la ciutadania és conscient de la necessitat de complir rigorosament amb totes aquestes indicacions per a evitar el retorn a la formació a distància, amb tots els inconvenients que genera a tots els nivells”, destaca el regidor d’Educació i del CMFPA, Pau Bosch.



En el període de matrícula, que començarà demà, dimecres 2 de setembre, i seguint la dinàmica habitual, el claustre de professores ha introduït dos importants canvis respecte a la normativa utilitzada fins al curs passat amb l’objectiu d’evitar grans concentracions de persones i garantir la millor formació possible. D’una banda, es permetrà que una mateixa persona puga formalitzar la matrícula de dos estudiants, amb el que es busca reduir al màxim les cues en l’entrada. D’altra banda, el centre autoritzarà que les persones usuàries puguen matricular-se novament en la mateixa formació que en el curs 2019-2020, encara que tinguen el certificat d’aprofitament, de manera que puguen reforçar-se els continguts impartits telemàticament entre els mesos de març i juny passats.



“D’aquesta manera, a més, atenem la demora que han patit algunes proves externes de certificació d’idiomes”, comenta Bosch. En aquests casos, la matrícula haurà de realitzar-se el dia assignat a la població general i no podrà fer-se ús del certificat per a matricular-se preferentment. “El que volem és que, per damunt de tot, l’escola d’adults continue sent un espai en el qual l’alumnat aprenga, i això no ha de canviar ni tan sols en les circumstàncies actuals”, afig l’edil.



Curs 2020-2021

L’oferta es manté. Aquesta temporada, l’escola planteja cursos de Formació Bàsica, Anglés, Valencià, Graduat en Secundària, Español per a Estrangers, Accés a Cicles Formatius, Informàtica i el Racó de l’Anglés, en el qual es creen grups de conversa per a practicar situacions comunicatives. Molts d’ells són gratuïts i per a la resta s’ha establit un preu simbòlic de 30 euros per a tota la temporada. Els dies 2 i 3 de setembre es duran a terme les proves de nivell d’Anglés i Valencià i el 3 començaran les matrícules, sempre en horari de 16 a 20 hores. Els dies concrets d’inscripció per a cadascuna de les assignatures, que són diferents per a empadronats i no empadronats, estan recollits en el fullet confeccionat pel consistori, que enguany no s’ha editat en paper però està disponible en el portal web municipal (www.almussafes.net).