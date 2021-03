L’Escola d’Adults de Picassent reprèn la seua activitat

Connect on Linked in

Des del Centre s’aposta de manera ferma i contínua per estudiar i adaptar la situació actual a les necessitats acadèmiques de totes les persones que cursen alguna formació en esta gran casa educativa

Després que les autoritats sanitàries decretaren les noves mesures davant la Covid19 el passat 15 de març, l’Escola d’Adults de Picassent ha readaptat el seu protocol anticovid, en marxa ja des de setembre passat, per seguir amb les classes de la manera més segura possible.

Per això, ja des de l’inici del curs, es va requerir d’un treball extraordinari per preparar totes les seues instal·lacions. Tot i això, la formació reglada així com els diferents cursos i tallers han vist reduïda la seua ràtio a causa d’esta situació, ja que les aules, només poden acollir un nombre determinat d’alumnes a les classes presencials. Un fet que ha motivat que en alguns dels tallers, com per exemple, el d’informàtica i el de pintura, l’alumnat que així ho ha desitjat, pot seguir ara la teleformació des de casa.

A més, durant el curs present, recordem que l’EPA ha iniciat el seu camí amb el projecte europeu Erasmus+ «Aprenentatge i vida», un plantejament que naix de l’objectiu per millorar un entorn educatiu i social que dona cabuda a tot tipus de persones i a tot tipus d’il·lusions.