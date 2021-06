L’Escola d’Arts Plàstiques Municipal d’Alzira (EAPM) celebra els 30 anys d’existència

Connect on Linked in

L’acte gira al voltant de l’exposició que es podrà visitar del 17 al 28 de juny a la Casa de la Cultura

Dijous 17 de juny s’inaugura la 31 exposició de treballs de l’escola d’Arts Plàstiques Municipal d’Alzira que a més enguany dona el tret d’eixida a la celebració del 30 aniversari de l’escola.

En 2020 es complien els 30 anys d’existència de la EAPM, però la celebració hagué d’ajornar-se a causa de la pandèmia, com la majoria d’activitats municipals. Ara, una vegada finalitzat este curs arriba el moment de celebrar l’aniversari.

La vesprada començarà amb el lliurament de diplomes a l’alumnat d’infantil, que tindrà lloc a l’auditori. L’acte comptarà amb la participació de la contacontes Patri Aranda que els relatarà la història de La Petita Masai.

A més, com és habitual el tancament del curs arriba amb la inauguració de l’exposició de les obres creades pels alumnes al llarg de tot el curs. Del 17 al 28 de juny, les sales 1, 2 i 3 de la casa de la Cultura acolliran les exposicions integrades pels diversos cursos: Infantil, Realisme, Creativitat i Autoexpressió, Art, Creativitat i Creixement Personal i Ceràmica. L’exposició podrà visitar-se a la Casa de la Cultura, en horari de dilluns a divendres de 18 a 21 hores, en les sales 1, 2 i 3.

Les obres exposades es corresponen amb les diferents modalitats de l’escola i es podran vore dibuixos, pintures i ceràmiques amb gran varietat de tècniques, temes i estils emprats. Els resultats són més satisfactoris, com es pot comprovar en els treballs.

Finalment, i amb motiu de l’aniversari tindrà lloc un sopar a l’aire lliure per a l’alumnat, amb limitació d’aforament a 80 persones, que han fet la seua reserva prèvia. En l’acte es projectarà un vídeo de felicitació en el qual participa l’alumnat i el professorat de l’escola així com l’alcalde Diego Gómez i el regidor de Cultura i responsable de l’àrea Alfred Aranda.

En la seua intervenció, tant l’alcalde com el regidor manifesten la seua aposta per donar continuïtat a tots els cursos que tan bona acollida tenen. “És una gran satisfacció comprovar l’ambient de creativitat i d’aprenentatge que hi ha en l’escola. Vull agrair al professorat la seua entrega per a generar il·lusió entre la gran varietat de cursos i nivells que hi ha, i felicitar-los pel camí realitzat en estos 31 anys. Esperem que tinguen per davant un futur ple de colors i d’alegria”, ha exposat el regidor.

Els integrants de l’escola han participat en una recreació realitzada al claustre de la Casa de la Cultura, en la que es representa el número 30 corresponent a l’efemèride que se celebra. Podeu vore el vídeo ací.