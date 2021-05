L’Escola de Famílies de Paiporta continua amb una xarrada sobre violència de gènere en l’adolescència

Connect on Linked in

L’Auditori Municipal acull la conferència, a càrrec de la professora de la Universitat Pablo de Olavide, Carmen Ruiz Repullo. Hi haurà servei gratuït de ludoteca per a afavorir l’assistència

Una conferència sobre la detecció i la prevenció de la violència de gènere en l’adolescència donarà continuïtat el pròxim 12 de maig a l’Escola de Famílies de Paiporta. La xarrada correrà a càrrec de la sociòloga especialitzada en la matèria, Carmen Ruiz Repullo, professora de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. L’esdeveniment, obert i gratuït, se celebrarà a la sala de conferències de L’Auditori Municipal, i és necessària la inscripció prèvia, que es pot formalitzar al web paiporta.es/escolafamilies.

L’Escola de Famílies és una iniciativa de les regidories d’Igualtat i de Benestar Social, a més de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) i InterAMPA, és a dir, la unió de totes les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs) de tots els centres educatius de Paiporta. El finançament d’aquesta i altres activitats relacionades amb la promoció de la igualtat provenen del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere.

Com ha succeït en anteriors ocasions, la Regidoria d’Igualtat posa a disposició de totes les persones assistents un servei gratuït de ludoteca per a afavorir l’assistència a la xarrada. Per a fer ús del servei, cal especificar l’edat dels xiquets i xiquetes que hi assistiran en el moment de realitzar la inscripció, que s’ha de formalitzar en línia.

L’Escola de Famílies de Paiporta és una iniciativa conjunta de les regidores d’Igualtat i Benestar Social amb InterAMPA que permet a les mares i els pares aprendre tècniques i adquirir coneixements al voltant dels reptes que planteja l’educació de les xiquetes i xiquets. En les seues sessions, diferents persones expertes han compartit els seus coneixements sobre addiccions, l’educació de les criatures en diferents etapes de la vida, sexualitat i igualtat, entre d’altres.

En aquesta ocasió, la xarrada versa al voltant del fenomen de la violència de gènere en l’edat adolescent, un fenomen que va en augment i és el germen de la violència masclista en l’edat adulta, una xacra social provoca cada any l’assassinat de desenes de dones i que és un dels reptes més importants als quals s’enfronta la societat actual.