L’Escola de Famílies de Paiporta ofereix una xarrada sobre sexualitat en l’adolescència

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’activitat està enfocada a pares, mares i famílies i acompanyarà el taller afectiu-sexual que s’impartirà a alumnat de 4rt d’ESO, 1er de Batxillerat, FP Bàsica i PAC





L’Ajuntament de Paiporta ofereix el pròxim 29 de gener una xarrada sobre ‘Sexualitat en l’adolescència’ per a pares, mares i famílies de joves de 4rt d’ESO, 1er de Batxillerat, FP Bàsica i Programa d’Aula Compartida (PAC) de la localitat. Impartirà l’activitat el psicòleg i sexòleg Manolo Mestre que és, a més, facilitador dels tallers afectiu-sexuals als IES de Paiporta. La iniciativa ha sorgit de les regidores de Benestar Social i d’Igualtat, a més de les 8 AMPAs paiportines, agrupades en InterAMPA.

En la xarrada, que es portarà a terme el 29 de gener a les 18.00 hores a l’IES Andreu Alfaro, s’informarà a pares, mares i famílies de les activitats del taller afectiu-sexual que es porta a terme amb els i les adolescents, a més de resoldre els dubtes sobre aquests tallers o sobre qualsevol altre assumpte relacionat amb la sexualitat en l’adolescència.

Quant als tallers afectiu-sexuals que s’imparteixen als instituts, tenen com a objectius principals afavorir unes relacions sanes i sense violència entre els i les adolescents, així com donar resposta a tots dubtes que sorgeixen respecte de la sexualitat en aquesta etapa de la vida. Els tallers s’ofereixen al llarg de tot l’any i se sufraguen amb fons del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere, canalitzats a través de l’Ajuntament de Paiporta.