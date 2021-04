L’escola de mares i pares d’Alcàsser orientarà sobre el procés de desenvolupament dels fills i filles

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquesta setmana es posa en marxa aquest recurs per a les famílies del municipi

Des d’aquesta setmana, l’Ajuntament d’Alcàsser posa en marxa l’escola de pares i mares, un nou recurs per a les famílies del municipi que pretén proporcionar orientació i estratègies per a entendre, recolzar i donar resposta als canvis propis del procés de desenvolupament dels fills i filles. En aquest sentit, s’abordaran diferents àmbits com l’emocional, l’afectiu, el sexual, l’acadèmic i el social.

Per a l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, «estem davant un recurs essencial, que posem en marxa des del consistori, amb l’objectiu d’oferir eines amb les quals els pares i mares interessats puguen comprendre el procés pel qual passen els seus fills i filles i, a més, impartit per professionals en aquest àmbit».

L’escola de pares i mares s’emmarca dins dels programes d’intervenció comunitària de caràcter preventiu que es desenvolupen des de l’àrea de Benestar Social. Però, a més, es considera un recurs d’atenció primària de caràcter específic, tal com s’estableix en el recent manual d’organització i funcionament dels serveis socials d’atenció primària creat per la Generalitat Valenciana.