L’Escola de Música de l’Agrupació Musical Les Sitges obri la seua matrícula per al curs 2021-2022

Situada en el número 10 de l’emblemàtic passeig de Concepción *Arenal, la seu de l’Agrupació Musical Les Sitges, que aprofitant els mesos de pandèmia ha sotmés les seues instal·lacions a una important remodelació, està ja preparant-se per a acollir un nou curs de la seua Escola de Música.

Per als alumnes i alumnes que ja formen partisca de l’Escola de Música, el termini de matrícula serà del 14 al 20 de juny, mentre que per als alumnes i alumnes s’incorporen per primera vegada a l’Escola, el termini de matrícula serà del 28 de juny al 2 de juliol i, en segona convocatòria, del 6 al 10 de setembre.

L’Escola de l’AM Les Sitges ofereix formació musical des dels 0 anys, i amb l’adaptació que les entitats docents han hagut de realitzar a causa de la pandèmia, el pròxim curs també s’oferiran classes en línia. A més, l’Escola de Música de l’AM Els Siles està reconeguda per com a centre de formació musical oficial per la Conselleria d’Educació.

Tota la informació referent a l’oferta formativa i de la matrícula està disponible en www.amlossilos.com