L’Escola de Persones Adultes d’Alboraia segueix amb les seues activitats de forma adaptada

Celebracions de gener en la EPA d’Alboraia

La Escuela de Personas Adultas se apunta a las celebraciones de la última semana de enero: Día del Árbol, Día de la Paz, Memoria del Holocausto. La propuesta de este año ha sido sembrar semillas, en sentido real y figurado. Se han preparado unas manualidades simbólicas con forma de cabezas de personas con las semillas, serrín… todo dentro de una calceta y decorado al gusto de cada cual: le hemos llamado GESPIN.



Además de la elaboración, el trabajo ha sido la observación, el riego constante de los gespins, la vigilancia de la humedad y la observación de cómo iban germinando y creciendo nuestras semillas. Semillas no solo físicas sino de valores como la solidaridad, por ejemplo vigilando los gespins de los compañeros que algún día no están, etc. La actividad ha tenido tanto de éxito que muchos alumnos han hecho la experiencia en casa para compartirla con sus hijos e hijas. Una conmemoración de estas fechas, dentro de las aulas, adaptada a las medidas frente a la COVID y potenciando la resiliencia tan necesaria en la actualidad, pero que también ha trascendido fuera de las aulas.