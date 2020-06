Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Escola de Persones Adultes d’Alfafar rep el premi d’honor “Ciutat de Dènia”



L’Ajuntament de Dénia ha concedit el premi d’honor al Centre de Formació de Persones Adultes d’Alfafar i a l’Associació d’Alumnes.



El reconeixement destaca l’aposta d’aquestes entitats per l’educació i formació popular al llarg de la vida.



El Centre de Formació de Persones Adultes d’Alfafar i a l’Associació d’Alumnes han rebut el premi d’honor “Ciutat de Dènia” per a la formació de persones adultes en la seua edició de 2020.



Amb aquest guardó es reconeix a aquestes entitats i organitzacions municipals i socioculturals per haver sobreeixit al llarg dels anys en la defensa, promoció i millora de l’educació i formació durant tota la vida de dones i homes per a apoderar-los i millorar la seua qualitat de vida.



A més, destaca que aquest binomi Centre‐Associació ha traçat experiències amb una clara i potent aposta, singular i comuna, cap a l’educació i formació popular al llarg de la vida.



Aquest reconeixement destaca la contribució polifacètica i activa de totes dues entitats a l’establiment de relacions i cooperacions per a construir un model d’educació de persones adultes, soci-públic i clarament en defensa i apoderament de les dones, des d’una dimensió educativa i vers cap a tots els vessants socials.



El lliurament del premi, que ha hagut de ser posposada a causa de la situació sociosanitària actual, es realitzarà després de l’estiu, en una data sense confirmar.



Des de l’Ajuntament d’Alfafar volem agrair a l’Ajuntament de Dénia la concessió d’aquest premi a dues organitzacions tan rellevants en la trama social del municipi d’Alfafar. També felicitar el Centre de Formació de Persones Adultes d’Alfafar i a l’Associació d’Alumnes per la gran labor que realitzen any rere any que es veu reconeguda amb aquest guardó.