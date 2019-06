L’Escola de Persones Adultes de Mislata celebra els seus vint anys en les instal·lacions de Casa Sendra

Amb una àmplia oferta de cursos, la EPA porta quatre dècades contribuint a la formació en l’edat adulta

L’Escola de Persones Adultes de Mislata està de celebració. Les seues instal·lacions en la històrica Casa Sendra han complit vint anys i dijous passat 13 de juny van voler commemorar aquest aniversari en un acte que, a més, va servir per a retre homenatge a antics alumnes i realitzar una mostra de les activitats que es realitzen al llarg de l’any en els diferents cursos i tallers.

Però, des que es va crear en 1981, són quasi ja 40 els anys que porta la EPA oferint una àmplia oferta de formació perquè totes les persones adultes puguen continuar formant-se al llarg de tota la seua vida. La seua posada en marxa va ser una destacada aposta del govern de la ciutat en aquella època, perquè llavors el tant per cent d’analfabetisme era bastant alt, sobretot entre les dones, i l’obertura de l’escola va significar un important avanç cultural i educatiu per als mislateros i mislateras. Hui, quatre dècades després, la EPA continua amb aqueixa important labor educativa i de formació per a cobrir totes les necessitats que inquieten a persones adultes de totes les edats.

En l’actualitat, un total de 44 grups estan funcionant. Dotze d’ells són grups d’alfabetització i de graduació en ESO; uns altres preparen les seues proves d’accés a cicles formatius mitjans i superiors; un important número acudeixen als cursos de valencià, francés i anglés o als cursos d’informàtica; i també hi ha una desena de grups adscrits a seminaris de diverses temàtiques com a història, literatura, teatre, cinema o premsa. Molts d’aquests alumnes i alumnes van mostrar al públic assistent l’aprés durant el curs que acaba d’acabar.

L’adreça de la EPA, va aprofitar l’acte per a fer lliurament dels premis als millors alumnes i alumnes en les diferents categories, com en les d’educació de base, pregraduats i cicles formatius de grau mitjà, neolectores, certamen digital, o un premi a l’esforç en l’aprenentatge del castellà a un alumne estranger.

A més, la EPA va voler també homenatjar els polítics que van posar en marxa l’escola en 1981, amb el socialista José Morales al capdavant del Consistori. Per part seua, la regidora d’Educació en funcions, Ana María Julián, va fer lliurament en nom de l’Ajuntament d’una placa commemorativa per aquest vint aniversari de les instal·lacions al director de la EPA, Salvador Gimeno.