L’escola d’Estiu 2021 arranca el 31 de maig amb les matrícules on line a Burjassot

Ja està tot preparat perquè arranque una nova edició de l’Escola d’Estiu de Burjassot perquè els i les xiquetes del municipi tinguen l’oportunitat de gaudir de les seues vacances estivals d’una manera diferent i molt divertida.

L’Ajuntament del municipi, des de l’àrea de Cultura i Joventut, dirigida per Estefanía Ballesteros, obrirà el termini per a per a inscriure’s a la seua Escola d’Estiu, que se celebrarà del 28 de juny al 30 de juliol, dilluns que ve 31 de maig. Enguany, tal com va succeir en l’edició anterior, l’Escola d’Estiu es desenvoluparà en el CEIP Miguel Bordonau i té com a objectiu facilitar les famílies la conciliació laboral i familiar.

Les inscripcions podran realitzar-se, des de les 9.00 hores, en la carpeta electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, PUNXANT ACÍ on hi haurà un enllaç que portarà directament a la secció de la matrícula. En el cas de realitzar la matrícula de manera presencial, haurà de realitzar-se a la Casa de Cultura, sol·licitant cita prèvia indispensable per a això en https://citaprevia.burjassot.org, seleccionant l’assumpte JOVENTUT – MATRÍCULA ESCOLA D’ESTIU. En aquest cas, les matrícules s’obriran a partir del 7 de juny.

L’Escola d’Estiu, amb places limitades, està oberta a xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 4 i els 17 anys (nascuts entre 2004 i 2017) i es desenvoluparà, sota les més adequades mesures higièniques i sanitàries, complint les directrius que marquen les autoritats sanitàries.

Podran assistir a l’Escola d’estiu aquells xiquets i xiquetes les famílies de les quals no puguen compaginar la seua atenció durant l’horari d’aquesta Escola per motius laborals. Per a això, hauran de presentar el certificat de l’empresa que acredite que han de treballar presencialment en el seu lloc de treball així com l’horari a realitzar o la Declaració Responsable. En el cas d’altres circumstàncies, la documentació acreditativa d’aquestes, el SIP del xiquet o de la xiqueta i una foto grandària carnet, a més de l’autorització de l’Escola d’Estiu 2021 i el document en el qual accepten la participació a l’escola amb les condicions Covid-19 establides.

Quant als preus de l’Escola d’Estiu d’enguany, aquells xiquets i xiquetes que es matriculen per a tota l’Escola, del 28 de juny al 30 de juliol en horari regular, de 9.00 a 13.30 hores, les famílies hauran d’abonar 130€. En el cas de fer les matrícules per quinzenes, dues setmanes consecutives, el preu serà de 70€ i, per setmanes individuals, de 40€ per cadascuna d’elles.

En el cas dels serveis extraordinaris, matinera amb entrada a les 08.00 hores o mig dia amb eixida a les 14.30 hores, caldrà afegir al cost de l’escola completa 30€ o 60€, depenent si s’agafa un o els dos horaris especials, respectivament; si la inscripció és quinzenal, 15€, només una de les opcions o 30€ si es trien totes dues i si és setmanal, 10€, un solo horari o 20€, en el cas dels dos.

Els preus tenen un descompte del 50% per Família Nombrosa i un 100% per família nombrosa especial.