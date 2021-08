L’escola d’estiu de Mediterranean Surf School d’ Alboraia és inclusiva

Connect on Linked in

La primera escola d’estiu de surf inclusiu que es duu a terme a les platges d’Alboraia compta amb una mitjana de 100 xiquets per setmana

Una mitjana de 100 xiquets per setmana estan gaudint de la mar a la platja de la Patacona des del 28 de juny fins al 3 de setembre al costat de l’ONG Kind Surf i Mediterranean Surf School. Ho estan fent en la primera escola d’estiu de surf inclusiu que es duu a terme a les platges d’Alboraia. Aquesta escola d’estiu naix com a resposta a les necessitats reals de tantes famílies després de passar pel programa de continuïtat o les activitats grupals que aquesta ONG desenvolupa a València durant tot l’any i comprovar els beneficis tan enormes que el surf terapèutic té sobre les seues vides. Una vegada més aquesta experiència ens demostra que l’impacte d’aquesta acció on els menors conviuen i comparteixen grups i instructors independentment de les seues capacitats comporten avantatges aconseguits per tots els participants, no sols a nivells físics, sinó també emocionals i personals, tenint un impacte social i educacional evident.

Si vols saber més sobre què fan, com accedir a les seues beques, els qui són o com pots col·laborar amb aquesta ONG, no dubtes a visitar-los en el seu web https://www.mediterraneansurfschool.com/kind-surf/ o escriure’ls a social@mediterraneansurfschool.com