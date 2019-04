L’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ clausura la seua primera edició a Almussafes

Print This Post

Els responsables del projecte, l’alumnat i representants de l’Ajuntament van celebrar ahir un acte en el qual es va fer balanç del resultat

Durant la trobada també es van presentar públicament les pàgines web dissenyades per les persones participants per a diverses associacions

Després d’un any en funcionament, ahir, dimecres 17 d’abril, l’Escola d’Ocupació ‘Et Formem’ d’Almussafes va clausurar la seua primera edició amb un acte en el qual es va presentar el resultat del treball realitzat durant aquests mesos. L’alumnat, que s’ha format en els àmbits de la confecció i publicació de pàgines web i de la programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades, també ha pogut aprofundir durant el curs en diversos aspectes relacionats amb la cerca de treball i s’ha encarregat de programar i dissenyar els llocs web de set associacions locals i dues iniciatives municipals. La directora de l’escola, Alicia Grau, el professor Santiago Beneyto, l’alcalde, Toni González, i la directora de l’ADL, Elena Baldoví, van intervindre en l’acte per a fer balanç d’aquest projecte impulsat per la Generalitat Valenciana en col·laboració amb el Fons Social Europeu i l’Ajuntament de la població. Els representants de les associacions amb les quals han col·laborat també van estar presents en la convocatòria.

Durant l’acte, celebrat a la sala de conferències del Centre Cultural i organitzat per la pròpia escola, la seua directora, Alicia Grau, va destacar “el talent, compromís, esforç i afany de superació” de l’alumnat i es va projectar un muntatge de vídeo amb imatges d’algunes de les activitats desenvolupades al llarg del curs, compost per classes teòriques, visites a empreses, i xarrades i conferències sobre aspectes relacionats amb la cerca d’ocupació i els processos de selecció.

En la cerimònia, a la qual van assistir l’alcalde d’Almussafes, Toni González, i la directora de l’Agència de Desenvolupament Local, Elena Baldoví, el docent Santiago Beneyto va afirmar que havia sigut “un any molt intens i interessant, amb 1.920 hores de contingut centrades, sobretot, en les noves tecnologies”.

Col·laboració amb associacions

Gràcies a la col·laboració de diferents associacions locals, l’alumnat va poder aplicar l’aprés en les sessions teòriques. D’aquesta forma, amb l’ajuda de Beneyto, les persones participants en aquest projecte van dissenyar i van programar un total de nou pàgines webs dinàmiques per a Lucky, Dignitat Animal, AECAL, AECC Almussafes, Almussord, Ada i l’AMPA de l’IES, així com per a dues iniciatives municipals, la fira familiar Miraquebé i Almussafes Ràdio. Durant l’acte es va presentar públicament el resultat d’aquest treball i es va entregar als i les representants d’aquests col·lectius una memòria USB amb tot el contingut de les citades pàgines webs.

La directora del projecte considera que “s’han establit moltes sinergies i hi ha hagut una bona entesa entre les associacions i ‘Et Formem’”, mentre que les entitats els van felicitar pels fruits del seu treball i els van agrair l’esforç i el temps invertit en la creació d’aquests canals de comunicació que en breu començaran a utilitzar per a informar sobre les seues respectives activitats.

L’alcalde, en nom del consistori, va ressaltar “la importància de la formació per a la consecució d’una ocupació” i va entregar en nom de l’Ajuntament un diploma commemoratiu a l’alumnat. Per part seua, la directora de l’ADL va valorar la tasca de col·laboració contínua entre l’escola i el departament municipal d’Ocupació, atés que ha facilitat la realització d’algunes de les propostes que s’han dut a terme durant aquest temps.

L’alumnat va aprofitar l’acte, en el qual va participar un intèrpret en llengua de signes, per a destacar l’ajuda de les associacions, a les quals els va fer lliurament de sengles diplomes, mentre que l’escola també va voler obsequiar a l’Ajuntament amb una placa que explica que els citats llocs web han sigut dissenyats en el marc d’aquest projecte de foment de l’ocupació. Finalment, es va recordar l’ajuda mostrada per l’equip docent del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, Gràfiques Machí, Prodigital, Som Xarxa, 100×100 disseny, Espai Labora de Silla, Carmen Abarca, Jéssica i Pablo, Bocapizz i Publi Marcs.