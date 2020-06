L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives de la Universitat continua la seua activitat en línia amb una conferència sobre el tractament mèdic del coronavirus

Connect on Linked in

L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives de la Universitat de València ha adaptat la seua programació al format en línia. Com a segona conferència, dilluns 8 de juny, a les 18 hores, el doctor en Medicina per la Universitat de València i metge especialista en pneumologia Francisco Sanz Herrero oferirà la conferència ‘Tractament de la infecció per SARS-CoV-2: de la urgència a l’evidència científica’. La pròxima conferència es farà el 15 de juny, a la mateixa hora, amb l’investigador Enrique Féas, que abordarà la crisi econòmica generada per la sanitària.

Totes les conferències es podran consultar en el Canal de YouTube del Centre Cultural La Nau i en la pàgina web del Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València.

En aquesta conferència es parlarà sobre els protocols d’atenció i tractament de la COVID-19. S’explicarà com ha sigut el seu desenvolupament, des del sorgiment de la pandèmia per SARS-CoV-2 fins ara. En aquesta pandèmia, la comunitat científica i els professionals de tot el món s’enfronten a un repte sense precedents: salvar el major nombre possible de vides sense un tractament antiviral eficaç. En certa manera, ha tornat a les clíniques una situació molt semblant a la de la pràctica mèdica del segle XX, amb la utilització de tractaments empírics i moltes vegades sense el manteniment científic sòlid necessari que proporcionen els assajos clínics reglats.

Francisco Sanz Herrero és doctor en Medicina per la Universitat de València i metge especialista en Pneumologia, que exerceix la seua activitat assistencial al Servei de Pneumologia del Consorci Hospital General Universitari de València. Compromés amb la docència, exerceix de professor associat assistencial del Departament de Medicina, és tutor de residents del Servei de Pneumologia de l’Hospital General i director de tres tesis doctorals. Desenvolupa la seua faceta investigadora en el camp de les infeccions respiratòries, especialment en la pneumònia comunitària, i té més de 30 publicacions nacionals i internacionals; la seua línia principal d’investigació és la determinació de nous índexs pronòstics clínics i bioquímics en les infeccions respiratòries. Des de març de 2020 és el coordinador de la Unitat Multidisciplinària COVID-19 del Consorci Hospital General Universitari de València.

L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives és un projecte cultural, impulsat des del Vicerectorat de Cultura i Esport i amb la gestió de la Fundació General de la Universitat de València, que es configura com un espai per a la reflexió i el debat participatiu i crític sobre els assumptes d’actualitat. L’Escola té la participació d’altres actors de l’administració pública i de la societat civil: Presidència de la Generalitat, Ajuntament de València, Conselleria de Transparència i d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institució Alfons el Magnànim i Caixa Popular.