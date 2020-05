L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives de la Universitat inaugura la seua activitat en línia amb una conferència de Joaquim Bosc

Connect on Linked in

L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives de la Universitat inaugura la seua activitat en línia amb una conferència de Joaquim Bosch

L’Escola Europea de Pensament Lluís Vives de la Universitat de València adapta la seua programació al format en línia. Per a inaugurar-la, dilluns, dia 25, a les 18 hores, el magistrat i jurista Joaquim Bosch oferirà la conferència ‘Notícies falses i mentides tòxiques: els límits de la llibertat d’expressió i de el dret a la informació’. Les pròximes conferències seran el 8 de juny amb Francisco Sanz, metge pneumòleg i coordinador COVID del Consorci Hospital General València, que parlarà sobre els protocols d’atenció i tractament de la Covid-19; i el 15 de juny amb l’investigador Enrique Feás, que abordarà la crisi econòmica generada.

Totes les conferències es podran consultar a la pàgina web del Vicerectorat de Cultura de la Universitat així com en el repositori digital de la Universitat de València, MediaUni, on es pot accedir a totes les conferències de l’Escola.



El centre d’aquesta conferència inaugural seran les falsedats massives, i com han començat a ser un problema a debatre. Estem assistint a un fenomen creixent, que ha tingut un protagonisme rellevant durant la gestió sanitària contra la pandèmia. La difusió de fake news ha arribat a extrems d’elevada entitat, a causa de les possibilitats de les xarxes socials i els efectes multiplicadors de mecanismes fraudulents de repetició automatitzada. A part, els mitjans de comunicació es troben en un complex procés de transformació; i han perdut el monopoli de la informació, perquè una part de la ciutadania s’informa a través de vies que no són gestionades per periodistes professionals. Davant els danys que l’engany massiu provoca a la societat, cal analitzar les actuacions més aconsellables contra les notícies falses i els possibles conflictes amb la llibertat d’expressió o el dret a la informació.

Per a això, el magistrat i jurista Joaquim Bosch es basarà en la seua llarga trajectòria com a professional per a debatre aquests temes. Bosch va ingressar en la carrera judicial per oposició en 2002. Ha exercit la seua activitat professional en els jutjats de Barcelona, Dénia, Vinarós i Massamagrell. En l’actualitat és jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Moncada, en el partit judicial del qual és el Magistrat Degà. Va ser Portaveu Nacional de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia, entre 2012 i 2016. Posteriorment ha sigut nomenat portaveu territorial de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia a la Comunitat Valenciana. Participa habitualment en diverses publicacions jurídiques i en diversos mitjans de comunicació. És coautor del llibre ‘El secuestro de la justicia. Virtudes y problemas del sistema judicial’ junt amb el periodista Ignacio Escolar. Ha realitzat activitats investigadores i docents com a director i ponent de cursos de formació de magistrats en el pla estatal del Consell General del Poder Judicial i en el pla autonòmic de la Conselleria de Justícia. També ha intervingut com a ponent en nombrosos congressos i conferències d’àmbit estatal i internacional.

La Escola Europea de Pensament Lluís Vives és un projecte cultural, impulsat des del Vicerectorat de Cultura i Esport i amb la gestió de la Fundació General de la Universitat de València, que es configura com un espai per a la reflexió i el debat participatiu i crític sobre els assumptes d’actualitat. L’Escola compta amb la participació d’altres actors de l’administració pública i de la societat civil: Presidència de la Generalitat, Ajuntament de València, Conselleria de Transparència i d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institució Alfons el Magnànim i Caixa Popular.