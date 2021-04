L’escola infantil diputada Clara Campoamor de València serà de gestió pública municipal

Connect on Linked in

L’escola infantil per a xiquets de 0 a 3 anys del carrer Diputada Clara Campoamor, en el barri de Sant Llorenç, serà de gestió pública. “L’Ajuntament s’encarregarà de prestar este servici, directament”, segons ha anunciat hui la regidora d’Educació, Maite Ibáñez.

L’edil ha explicat que el terme de les obres de finalització d’esta escola infantil de primer cicle, paralitzades durant anys, “està cada vegada més a prop”; i ha informat que serà gestionada directament per la Regidoria d’Educació, igual que la resta de les escoles infantils de titularitat municipal i gestió directa, com la de Quatre Carreres, Solc, Pinedo i Gent Menuda. “Això vol dir que no serà gestionada en règim de concessió administrativa, que no es privatitzarà la seua gestió, sinó que passarà a gestionar-se directament per l’Ajuntament, disposant del personal municipal especialitzat necessari”, ha aclarit.

L’escola infantil, situada entre el carrer Diputada Clara Campoamor i l’avinguda Alfauir disposarà de 9 aules i 120 places escolars. Referent a això, la regidora ha recordat que “este equip de govern està compromés amb l’augment de l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil, amb l’objectiu de garantir la universalitat de l’escolarització de 0 a 3 anys i facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral”.

En este sentit, Maite Ibáñez ha manifestat: “pretenem avançar en l’establiment d’una xarxa pública d’escoles infantils de gestió directa, ja que esta modalitat fa assequible econòmicament este servici municipal per a totes les famílies que el necessiten, ja que la matrícula i mensualitat es regeixen per preus públics”. Així mateix, és necessari “posar en valor en les polítiques d’escolarització infantil, el dret de les mares i pares a prosseguir amb el seu projecte vital – no sols laboral -, en una etapa en la qual les cures dels fills i filles ocupen la major part del temps, forçant principalment a les dones a abandonar nombroses activitats necessàries per a la seua realització personal”.

Ibáñez ha destacat que, juntament amb l’augment de la dotació econòmica del xec escolar i la seua ampliació al mes de juliol, esta és “l’aposta d’este Ajuntament per fer costat a les famílies que no poden fer front a una escolarització primerenca a causa de la seua situació de vulnerabilitat econòmica”. “A diferència d’allò que es va fer en el passat, privatitzant la gestió de les noves infraestructures educatives que es van construir, este equip de govern està compromés amb la gestió i l’Educació pública”, ha apuntat.

La regidora, que ha concretat que esta infraestructura educativa rebrà el nom “Escola Infantil Municipal Diputada Clara Campoamor”, ha explicat que l’educació dels xiquets de 0 a 3 anys té sentit en si mateixa perquè “els primers anys de la vida infantil constitueixen un moment bàsic per a potenciar el desenvolupament global dels xiquets i les xiquetes i enriquir les seues experiències inicials, afavorint l’adquisició dels primers hàbits i actituds”.

VISITA COL·LEGI PÚBLIC SANTIAGO GRISOLÍA

La regidora ha realitzat estes declaracions al final de la visita que ha realitzat, amb motiu del Dia del Xiquet i la Xiqueta, al Col·legi Municipal d’Educació Infantil i Prevalguera (CEIP) Santiago Grisolía, al carrer Campoamor, en el barri de L’Amistat.

“Hui hem volgut celebrar l’actitud responsable dels xiquets i xiquetes durant el confinament, aplaudint-los a l’hora d’entrar a les aules per la manera exemplar en la qual s’han comportat i continuen comportant-se, malgrat els canvis de les seues rutines i hàbits. La seua responsabilitat ha sigut determinant per a la contenció de la pandèmia, així com el bon fer del personal docent, a qui agraïsc el seu esforç”, ha manifestat.