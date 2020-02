L’Escola Infantil Municipal Ninos de Quart de Poblet obri les seues portes a les mares i pares de cara al pròxim curs

Print This Post

El període de preinscripció s’obri el 26 de febrer i finalitza el 6 de març

Un any més, l’Escola Infantil Municipal Ninos ha obert les seues portes de cara al període de matriculació per al pròxim curs escolar 2020-2021. Així, el dilluns 24 de febrer, les persones interessades van poder visitar les instal·lacions i conéixer de prop el projecte educatiu que desenvolupa l’escola.

Per a completar aquesta visita, el dimarts 25 es realitzaran dues sessions informatives en el Centre Social Trenquem Barreres. La primera d’elles dirigida a les famílies amb filles o fills nascuts en 2019 i 2020, mentre que la segona està pensada per a les famílies amb filles o fills nascuts en 2018.

El període per a realitzar la prematrícula és del 26 de febrer al 6 de març, i les matriculacions començaran després de les festivitats falleres. Tots dos processos poden realitzar-se de manera digital des de la pàgina web de www.escolesinfantilsninos.com

El centre compta amb 198 places, amb una aula per a bebés, quatre classes per a xiquetes i xiquets d’un a dos anys, i cinc classes per a dos i tres anys.

Una de les característiques més destacades de l’escola infantil és que compta amb espais polivalents, diàfans, amplis, interrelacionats, accessibles i segurs. Arribant a incloure els espais exteriors en una part més de l’aula.

A través d’aquests, es vol incitar que xiquetes i xiquets es llancen a explorar, a jugar i a descobrir, connectant amb la naturalesa.