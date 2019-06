L’Escola Municipal de Pintura d’Almussafes mostra al públic les obres creades aquest curs

Connect on Linked in

L’exposició, que reuneix un total de 83 treballs, es va inaugurar el passat divendres 7 i estarà disponible en el Centre Cultural fins al dimecres 26 de juny



El taller va ser el primer que va començar a impartir-se en la infraestructura fa ara 33 anys i compta actualment amb un total de 62 alumnes



Del 7 al 26 de juny, l’Escola Municipal de Pintura d’Almussafes exposa en el Centre Cultural una selecció de les obres creades al llarg del present curs 2018-2020. Concretament, l’alumnat ha triat 83 treballs, la majoria d’ells de gènere surrealista. La mostra es va inaugurar el passat divendres 7 de juny amb la presència de la regidora de Cultura en funcions entre les persones assistents i pot visitar-se en l’horari habitual de la infraestructura.



El Centre Cultural d’Almussafes acull aquests dies l’exposició que reuneix algunes de les obres artístiques creades durant aquest curs 2018-2019 per l’alumnat de l’Escola Municipal de Pintura de la població, que va ser la primera que es va crear en la citada infraestructura quan es va inaugurar en 1986, ara fa 33 anys.



La mostra es pot visitar en l’habitual horari d’obertura de l’edifici des del passat divendres 7 i fins al pròxim dimecres 26 de juny i està integrada per 83 obres, totes elles elaborades per les 62 persones inscrites aquest curs en el taller, impartit per la pintora Demelsa Mínguez, qui també ha exercit de comissària de l’exposició.



La major part dels quadres, tant en el nivell d’Infantil com en els de Juvenil i Adults, s’han centrat en el surrealisme, atés que ha sigut un dels temes que més s’han treballat en les classes. No obstant això, les persones visitants també podran contemplar obres que aposten pel realisme.



La inauguració de l’exposició es va celebrar el passat divendres 7 de juny a les 20 hores en un acte públic en el qual va participar, a més de l’alumnat, la seua professora i diversos familiars, la regidora de Cultura en funcions, Davinia Calatayud. L’edil anima a la ciutadania a acostar-se a la mostra “per a comprovar de primera mà el talent local i conéixer altres formes d’expressar la realitat, a vegades menys esteses, però igual de valuoses que les que proposen altres disciplines artístiques”.