L’Escola Municipal de Teatre d’Almussafes inicia les classes del grup integrat per majors

Les inscripcions per a participar en aquesta activitat, que es desenvoluparà fins al pròxim mes de juny, són gratuïtes per a aquest col·lectiu i continuen obertes



L’alumnat va començar ahir els assajos per a tornar a representar l’obra ‘Una sogra de castanyola’, aquesta vegada en l’Homenatge als Majors d’octubre

Ahir a la vesprada van començar les classes de teatre dirigides al col·lectiu de majors d’Almussafes. Organitzades per l’Ajuntament de la localitat i gratuïtes, es desenvolupen els dimarts i els dijous de 16 a 17.30 hores en el Centre Cultural. Els assajos de l’obra ‘Una sogra de castanyola’, que després d’estrenar-la al juliol es tornarà a representar a l’octubre, fou la tasca amb la qual van iniciar la nova temporada. Les inscripcions per a unir-se al grup continuen obertes. La regidora de Majors, Paqui Oliver, anima “a totes les persones jubilades a acostar-se al taller, perquè estic convençuda que no els defraudarà”.



Ahir, dimarts 7 de setembre, a les 16 hores, es va inaugurar el curs de l’Escola Municipal de Teatre d’Almussafes dirigit al col·lectiu de majors. Tots els dimarts i dijous, de 16 a 17.30 hores, les persones matriculades en aquest taller aprendran a moure’s en l’espai escènic, coneixeran algunes de les tècniques més utilitzades per a interpretar personatges amb credibilitat i milloraran la seua expressió corporal, entre altres continguts.



Aquesta activitat és gratuïta per als seus participants, per la qual cosa la seua posada en marxa no es regeix per la mateixa normativa que la resta de les iniciatives impulsades per l’Ajuntament d’Almussafes al Centre Cultural, les inscripcions de les quals requereixen complir una sèrie de tràmits i requisits. Les persones interessades a involucrar-se en ella poden fer-ho acostant-se a la recepció de la infraestructura i comunicar la seua intenció de formar part del grup.



“És increïble la quantitat de beneficis que té el teatre per a qualsevol persona, però especialment a partir d’una certa edat. Ens ajuda a estar més alegres, a sentir-nos útils, a millorar la nostra autoestima, a exercitar la nostra memòria, a socialitzar-nos… Per això anime a totes les persones jubilades a acostar-se al taller, perquè estic convençuda que no els defraudarà”, assegura la regidora de Majors, Paqui Oliver, qui va participar com a actriu en l’última obra estrenada pel Grup Candilejas, nom que utilitzen per a anunciar els seus treballs escènics.



En la primera sessió van començar a assajar precisament eixa peça, ‘Una sogra de castanyola’, obra d’Eduard Escalante que la companyia ja va representar en les festes patronals del passat mes de juliol però que tornarà a posar sobre les taules del Centre Cultural el pròxim dimarts 19 d’octubre a les 18 hores i dins de la programació dissenyada pel Consistori per a commemorar l’Homenatge a les persones Majors, que torna després de la seua suspensió en 2020 a causa de la pandèmia.