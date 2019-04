L’escola municipal d’Handbol de Picassent organitza una jornada esportiva als carrers del municipi

Més de 50 xiquets i xiquetes participen a l’activitat ‘Handbol al carrer’ que vol apropar este esport als i les joves del poble, a més de fomentar l’activitat física i saludable.

L’Escola Municipal d’Handbol busca xiquets i xiquetes per a augmentar les inscripcions per a la temporada 2019-2020. I ho fa amb una jornada lúdica i esportiva a la plaça del Mercat de Picassent, on més de 50 joves d’entre 7 i 12 anys han conegut l’esport de l’handbol d’una manera lúdica on s’han treballat valors com el companyerisme, l’esforç i el joc en equip. Per quart any consecutiu l’escola municipal organitza este esdeveniment en dates de Pasqua, aprofitant les vacances dels i les joves del poble, i així aconseguir que augmente l’interès per este esport a Picassent.