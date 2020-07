L’Escola Oficial d’Idiomes inicia el període de matriculació per a la seua Secció de Sueca

Connect on Linked in

A partir de hui, i fins al 14 de juliol, tota aquella persona interessada a inscriure’s en la Secció que l’Escola Oficial d’Idiomes posseeix en el nostre municipi, pot iniciar ja la tramitació d’admissió. Per seguretat i prevenció, podrà realitzar-la a través de la plataforma telematricula.es. L’alumnat que necessite ajuda amb l’assistent telemàtic de matrícula, podrà demanar cita prèvia en el telèfon 96 282 94 85, per a utilitzar els ordinadors habilitats en la seu de Gandia. “Des de la Regidoria d’Educació apostem per tindre un aulari en el nostre municipi, al no poder disposar d’una EOI. Continuem treballant i lluitant per mantindre este servei, perquè considerem que l’educació, i els idiomes, són fonamentals tant per a les nostres oportunitats laborals com de millora de curriculum”, ha assenyalat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.



En concret, a Sueca s’oferiran, per al nou curs 2020-21, els nivells d’Anglés corresponents a A21, A22, B11 i B12. Les classes s’impartiran, com en anys anteriors, en l’Institut Joan Fuster. Per a més informació, pot consultar-se la pàgina web de l’Escola Oficial d’Idiomes de Gandia http://mestreacasa.gva.es/web/eoigandia#