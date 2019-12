L’Escoleta de Nadal, vacances actives per a les xiquetes i xiquets de Mislata

Connect on Linked in

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mislata ha programat diferents propostes formatives i d’oci per a dinamitzar els dies de vacances als escolars que s’han inscrit

Una de les activitats amb més èxit durant les dates nadalenques, de les programades per l’Ajuntament de Mislata, és sens dubte l’Escoleta de Nadal. En només quatre edicions, s’ha convertit en un dels programes més demandats, no sols pel seu èxit entre les xiquetes i xiquets de la localitat, si no també entre les mares i pares de Mislata que, alhora que tenen en l’Escoleta una eina per a conciliar la seua vida laboral, compten amb la tranquil·litat que els menors estan acompanyats en tot moment per una coordinadora i quatre monitors.

El regidor de Joventut, Martín Pérez, i Ximo Moreno, regidor de Participació Ciutadana, han volgut conéixer en persona als xiquets i xiquetes participants i desitjar-los una feliç estada. A més, Pérez ha volgut recordar la importància d’aquesta i altres activitats que “encara que estan dissenyades principalment perquè els menors es divertisquen alhora que aprenen durant les seues vacances, no podem oblidar que amb aquesta Escoleta també estem ajudant a aquelles famílies que ho tenen més complicat per a conciliar la seua vida laboral”.

En dues fases, del 26 al 30 de desembre, i del 2 al 3 de gener del 2020, els quasi 30 xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys, participen de desenes d’activitats que s’estan duent a terme en el Centre Sociocultural La Fàbrica i el pati exterior del CEIP Jaume I. Allí, han començat a gaudir dels seus matins festius aprenent i jugant amb altres escolars de la seua edat. Durant tot el matí, l’Escoleta ofereix oci i entreteniment mitjançant tallers, jocs i activitats lúdic-educatives. Enguany, com no podria ser d’una altra manera, el tema és el Nadal. Els participants s’han convertit en “detectius nadalencs” per a trobar les pistes que Papà Nöel i els Reis Mags han anat amagant.

L’objectiu d’aquesta programació és unir l’oci i l’entreteniment mitjançant tallers i activitats que siguen útils per a continuar la formació educativa i els valors de convivència en grups, alhora que busquen activar el pensament crític i imaginatiu dels xiquets, ja que moltes dels jocs i tallers busquen fomentar la seua creativitat. Any rere any, aquest programa ha resultat ser un èxit de participació, i són molts els escolars que repeteixen després de la primera experiència.

A aquestes propostes per als més xicotets, se sumen les diferents activitats incloses dins de la campanya “Nadal Actiu”, també de la regidoria de Joventut, destinades per a joves i adolescents, i que compta amb tallers, jocs de taula, cinema i fins a una Fuita Room entre les seues activitats.