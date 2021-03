L’Escoleta Infantil Llavoreta d’Aldaia,10 anys educant en valors

Print This Post

L’Escola Infantil Municipal d’Aldaia celebra el seu dècim aniversari amb una programació virtual i una imatge renovada per destacar la importància dels valors des de la infància més tendra

Aldaia creix dia a dia en valors gràcies a projectes com el que hui complix la seua primera dècada, l’Escoleta Infantil Llavoreta. Deu anys després de la seua creació, Llavoreta compta amb més d’un centenar d’alumnes, xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys que creixen i es desenvolupen a la nostra localitat.

Per este motiu, i amb el lema “10 anys educant en valors”, Llavoreta prepara una programació virtual per a apropar a tots els veïns i veïnes d’Aldaia els fonaments que vertebren l’escoleta municipal. Educació, amistat, salut, respecte, tolerància, autoestima i convivència… són paraules que es poden llegir des del passat 1 de març al carrer d’Encreuellades, on s’ubiquen les instal·lacions.

Molt lligada a la cultura, tradició i vida social del municipi, l’escoleta lluïx a les seues parets, murals que il·lustren monuments emblemàtics i característics de la localitat reinterpretats amb contes tradicionals, localitzacions que animen les classes dels més menuts d’Aldaia.

Imatges que podrem admirar en una de les accions programades dins de la celebració: Llavoreta estima Aldaia, una sèrie d’audiovisuals on podrem gaudir de la història que amaguen estes il·lustracions. Els vídeos, junt a la programació especial i altres dades, seran publicats a la pàgina municipal www.aldaia.es

L’importància de l’educació infantil

“L’escolarització en un centre d’educació infantil entre els 0 i 3 anys té una repercussió molt important en termes de desenvolupament cognitiu i estimulació neuronal, i per això este centre és vital i seguirem treballant en la nostra localitat de la mà dels professionals per un futur millor”, segons apunta la regidora d’Educació Marta Romeu.

El director de l’escoleta, Marino Carrascosa, assegura que “el meu objectiu, a més de tindre presents tots els dies estos valors i la importància del desenvolupament del xiquet o la xiqueta, és que tots i totes les alumnes se senten part i partícips de la vida social i cultural d’Aldaia”.