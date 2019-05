L’Escoparc mòbil farà la seua última visita a Godella abans de l’estiu del 3 al 5 de juny

Connect on Linked in

Des del darrer mes de març, l’Ecoparc Mòbil de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) visita Godella una vegada al mes per tal d’atendre la demanda de molts veïns i veïnes a l’Ajuntament, sol·licitant un espai per dipositar aquells residus d’origen domèstic que per la seua naturalesa no han de ser dipositats als contenidors convencionals.

Els propers dies 3, 4 i 5 de juny, este Ecoparc Mòbil tornarà a instal·lar-se en el carrer Ramón i Cajal (front al poliesportiu). Serà l’última visita abans de l’estiu, doncs l’Ecoparc no tornarà fins als dies 9, 10 i 11 de setembre. La resta de l’any seguiran les següents dates: del 3 al 5 d’octubre, del 4 al 6 de novembre, i del 28 al 30 de novembre.

Els ecoparcs mòbils són espais on es poden portar gratuïtament els residus que no tenen cabuda en els contenidors tradicionals, amb la finalitat de facilitar i garantir la seua adequada gestió. Aquests són traslladats a unes plantes de reciclatge on molts dels seus components es recuperen.

Gràcies a aquesta iniciativa de l’EMTRE, durant uns dies la ciutadania podrà dipositar-hi els residus domèstics especials, com piles alcalines i de botó, radiografies, termòmetres, càpsules de cafè, aerosols, oli de motor i de cuina, xicotets aparells electrònics, tubs fluorescents, cartutxos d’impressora, bateries, tòners, joguets elèctrics, trastos de xicotet volum, pintures, dissolvents, DVD/CD, telèfons mòbils i carregadors, roba i sabates, pantalles de plasma o LCD, i cintes magnètiques. No s’admetran residus voluminosos ni enderrocs (que s’hauran de gestionar als ecoparcs fixos), residus orgànics domiciliaris, pneumàtics, residus infecciosos, medicaments, residus radioactius, materials amb fibra de vidre ni materials amb fibrociment.