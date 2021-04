L’escriptora Bárbara Blasco presenta el seu llibre ‘Dicen los síntomas’, Premi Tusquets 2020, a La Nau de la Universitat

Connect on Linked in

La programació de l’Aula de Literatura de la Universitat de València torna el pròxim dijous 22 d’abril, a les 18 hores. Ho fa amb una trobada a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau amb la periodista i escriptora Bárbara Blasco, que presentarà el seu nou llibre Dicen los síntomas, guanyador del Premi Tusquets Editores de novel·la 2020. L’acte serà presentat i moderat per Cristina García Pascual, responsable de l’Aula de Literatura.

En la conferència, Bárbara Blasco hi parlarà sobre Virginia, la protagonista de la seua novel·la Dicen los síntomas, qui ha de lluitar amb aspectes com els lligams familiars, la malaltia, la soledat i l’amor mentre té cura del seu pare malalt a l’hospital. Uns temes que s’entrellacen per crear una novel·la d’escriptura torbadora i un excel·lent retrat generacional amb un inesperat final. “Alguns poden considerar Virginia com una hipocondríaca, però és només una persona a la qual interessa la malaltia com una forma d’entendre el món”, explica l’autora.

Com que cal confirmar l’assistència per a la conferència, es prega que us hi inscriviu a través de l’enllaç https://events.fundacio.es/e/615/dicen-los-sintomas. Les conferències es poden recuperar posteriorment des del Canal MediaUni i el Canal YouTube del Centre Cultural La Nau.

Periodisme i literatura

Com a escriptora, Bárbara Blasco ja té diverses obres publicades, entre les quals destaca Dicen los síntomas (2020), Premi Tusquets Editores de novel·la 2020, però també Suerte (2015) i La memoria del alambre (2018) amb l’editorial Contrabando. Pel que fa al periodisme, l’autora col·labora habitualment a Valencia Plaza i imparteix classes al Taller d’Escriptura Creativa de Fuentetaja i a la Biblioteca d’Exposició. L’escriptora també ha estudiat direcció cinematogràfica al Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya i guió de cinema a l’Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. Uns estudis que se sumen a la seua llicenciatura en Periodisme.